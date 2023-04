È nato il primo falchetto sul tetto del Pirellone Il primo pullo dei falchi pellegrini Giulia e Giò è nato nella notte tra il 5 e 6 aprile. In tutto erano state deposte altre tre uova che si dovrebbero schiudere nelle prossime ore.

A cura di Enrico Spaccini

Le prime immagini del falchetto (foto da Facebook)

Il primo uovo della coppia di falchi pellegrini Giulia e Giò si è schiuso nella notte tra mercoledì e giovedì 6 aprile. I due rapaci nidificano dal 2014 sul tetto del grattacielo Pirelli in piazza Duca d'Aosta, dove ha sede il Consiglio regionale della Lombardia, e ormai sono ospiti abituali tanto che hanno una webcam che segue la loro vita tra le mura di casa 24 ore su 24. Ora si attende la schiusa delle altre tre uova che dovrebbe avvenire nelle prossime ore.

Giulia aveva deposto le quattro uova tra il 28 febbraio e il 7 marzo scorsi. Questo pullo, in particolare, è nato dopo 36 giorni. Considerato che in genere ci vogliono tra i 28 e i 35 giorni prima che l'uovo inizi la schiusa, si è fatto attendere un po' più del solito. A dare notizia della sua nascita è stato Guido Pinoli, il naturalista che da anni si occupa dei falchi pellegrini del Pirellone.

"Habemus pullus", ha annunciato questa mattina sul profilo Facebook dedicato ai due rapaci. La notizia è stata accolta con gioia dai follower della pagina che ora sono in attesa anche del nome del vincitore del TotoSchiusa. Visto che le uova stavano impiegando parecchio tempo prima di schiudersi, era stato lanciato nei giorni scorsi un contest mail in cui i partecipanti dovevano indovinare la data esatta della nascita del primo pullo. Hanno partecipato quasi 300 persone e presto sarà reso noto il nome di chi ci ha azzeccato.

In palio c'era un "premio selvatico speciale", che non è stato ancora svelato. Dopo aver premiato il vincitore, è già stato anticipato che sarà lanciato un nuovo contest, forse più atteso del primo: il TotoNomi per i nuovi arrivati. Intanto, la pagina continua a pubblicare immagini in cui si vedono mamma Giulia che dopo essere tornata da una breve battuta di caccia dà da mangiare al suo piccolo.