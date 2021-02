Sta per entrare nel vivo la campagna vaccinale contro il Coronavirus in Lombardia per gli over 80 e le altre categorie. Regione Lombardia ha fissato la data di inizio della Fase 2 per mercoledì 24 febbraio: è in via ora di realizzazione il portale per la prenotazione, maggiori dettagli saranno forniti nei prossimi giorni. Questo, dunque, il calendario con cui la Lombardia si prepara ad affrontare la fase 2 della campagna vaccinale, mentre entro il 23 febbraio si concluderà la somministrazione del vaccino ai medici, infermieri, ospiti e operatori sanitari delle rsa del territorio, ossia la Fase 1.

I vaccini a disposizione per la fase 2

Ad annunciare date e modalità è stata la neo assessore al Welfare del Pirellone Letizia Moratti durante il Consiglio regionale di martedì 2 febbraio. Parole seguite poco dopo da quelle del coordinatore del piano vaccinale anti-Covid per la fase 2 Guido Bertolaso che ha anche azzardato una previsione: "Entro fine giugno tutti i lombardi saranno vaccinati", sempre se "arriveranno le dosi promesse". Ad oggi la Lombardia, così come il resto d'Italia, può contare sui due vaccini anti-Covid già approvati: quello di Pfizer Biontech, approvato dall'Ema, l'Agenzia europea del farmaco, a fine dicembre e quello di Moderna. Ma a breve arriveranno anche le prime dosi del vaccino di AstraZeneca, che hanno avuto il via libera dall'Aifa e che arriveranno in Lombardia tra l'8 e il 14 febbraio. In tutto questa settimana sono previste in Lombardia 85.410 dosi Pfizer e 22.200 Moderna. Sul vaccino AstraZeneca non ci sono dati lombardi, ma da Roma confermano che per tutta l'Italia sono in arrivo 5,3 milioni di dosi: 249.600 la settimana del 8 febbraio, 283.000 dal 15 febbraio, 721.000 dal 22 febbraio e 1.049.000 la prima settimana di marzo. Infine, 3 milioni di dosi sono in programma da metà a fine marzo.

Calendario vaccino Covid in Lombardia: fase 2 dal 24 febbraio

Le prenotazioni per i circa 700mila over 80, di cui 620mila cronici, avverranno attraverso un portale dedicato a cui si potrà accedere a partire dal 16 febbraio: nei prossimi giorni i cittadini inizieranno a ricevere il materiale informativo sia via email che cartacee. Tra 10 giorni invece sarà possibile accedere al portale, sviluppato dall'azienda regionale acquisti Aria Spa: la piattaforma raccoglierà le adesione degli over 80 basandosi sui dati sanitari in possesso dalla Regione e sul fascicolo sanitario elettronico. La somministrazione delle dosi inizierà la settimana dopo, mercoledì 24 febbraio con il via ufficiale alla fase 2. Intanto continua la fase 1, quella che prevede la vaccinazione di tutto il personale sanitario della Lombardia: si sta completando il secondo richiamo.

Prenotazione vaccino Covid Lombardia: chi può farla e come

Per la modalità di prenotazione Regione Lombardia si affida a una piattaforma dedicata per prenotare il vaccino. Qui gli over 80, con l'aiuto anche della famiglia, potranno prenotare la loro vaccinazione. Ecco nel dettaglio come funziona: una volta che la registrazione è andata a buon fine la persona anziana sarà poi contattata tramite telefonata da un operatore o tramite un sms in cui saranno comunicate informazioni relative alla prenotazione per la vaccinazione e al luogo in cui sarà effettuata: a domicilio, presso un medico di medicina generale o in uno dei punti di somministrazione ancora in corso di definizione. La giunta Fontana però precisa che gli strumenti di raccolta delle informazioni e delle adesioni avverranno attraverso più canali: i cittadini infatti potranno aderire alla campagna vaccinale anche attraverso il portale dei farmacisti, dei medici di famiglia oppure tramite contatto diretto con il call center – a breve sarà attivo un numero unico dedicato – o il proprio medico. Sempre lo stesso portale sarà utilizzato anche per le altre categorie da vaccinare in ordine di priorità: il piano ha individuato finora i cittadini con plurimorbilità (circa un milione di persone, di cui 570mila di età superiore ai 65 anni), 1,5 milioni di under 17 per cui il vaccino non è stato ancora testato e 6,6 milioni di persone, il target della vaccinazione di massa.

Dove ci si potrà vaccinare in Lombardia

Una volta prenotati bisognerà recarsi nel giorno e nell'orario stabilito in uno dei luoghi assegnati e messi a disposizione da Regione Lombardia per la vaccinazione di massa. Ovvero, 65 strutture ospedaliere pubbliche e private già adibiti alla somministrazione del vaccino, gli ambulatori dei medici di base e le farmacie che per l'occasione ospiteranno sempre un medico. E ancora: la giunta Fontana ha allestito anche strutture come padiglioni fieristici e palestre, gli hangar dell'aeroporto di Linate e i padiglioni della Fiera di Milano, palestre e teatri. Tra i luoghi della cultura adibiti a centro sanitario ci sarà anche la Fabbrica del Vapore e il tendone della protezione civile montato fuori da Palazzo Reale.

Il piano di vaccinazione anti Covid in Italia

Il piano di vaccinazione anti Covid in Italia è già stato oggetto di modifiche legate all'approvvigionamento delle dosi di vaccino. L'obiettivo dichiarato dal governo è quello di vaccinare l'80 per cento della popolazione entro l'estate. Quattro le fasi individuate, ma la seconda (destinata agli over 80) e la terza partiranno in parallelo. Dall'8 e 9 febbraio molte regioni partiranno infatti anche con le somministrazioni delle dosi agli under 55 delle categorie individuate dal piano vaccinale rimodulato, e cioè insegnanti e forze dell'ordine.

Le informazioni sui vaccini anti Covid

Sono tre i vaccini anti-Covid approvati finora dall'Ema, l'agenzia del farmaco europea. Si tratta del vaccino Pfizer-Biontech, di quello di Moderna e del vaccino di Oxford-Astrazeneca. I primi due sono vaccini a Rna, basati sull'Rna messaggero che fornisce l'informazione genetica per la proteina spike del coronavirus. Il vaccino Astra Zeneca a differenza degli altri due è invece a vettore virale: utilizza una versione modificata dell’adenovirus dello scimpanzé, non più in grado di replicarsi, come vettore per fornire le istruzioni per sintetizzare la proteina spike del virus Sars-CoV-2.