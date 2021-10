Da oggi le prenotazioni della terza dose di vaccino in Lombardia: chi può farlo e come Da oggi, mercoledì 27 ottobre, in Lombardia i cittadini over 60 potranno prenotare la terza dose o dose booster del vaccino anti-Covid. Per farlo basterà accedere al portale di Poste Italiane o chiamare il numero verde. Potranno prenotarsi solo coloro che hanno completato il ciclo vaccinale sei mesi fa.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Da oggi, mercoledì 27 ottobre, in Lombardia gli over 60 potranno prenotare la terza dose di vaccino anti-Covid. Gli ultrasessantenni si aggiungono alle altre categorie (over 80, fragili e operatori socio sanitari) per i quali è prevista la somministrazione della dose booster. Anche in questo caso per prenotarsi basterà accedere al portale di Poste Italiane o chiamare il numero verde 800.894.545. Regione raccomanda che potranno ricevere la terza dose solo coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale completo almeno sei mesi fa.

Chi può prenotare la terza dose di vaccino in Lombardia

Prima degli over 60, le prenotazioni sono state aperte agli over 80, alle persone con fragilità e agli operatori sanitari. In caso di soggetti con patologie, sul portale di Regione è possibile trovare la tabella del ministero che elenca le condizioni di fragilità per le quali è stata prevista la somministrazione. Per le persone sottoposte a un trapianto di organi o con un sistema immunitario marcatamente compromesso, è possibile prenotarsi e ricevere la terza dose dopo 28 giorni dall'ultima somministrazione. Nel caso degli operatori sanitari potranno prenotarsi sia coloro che lavorano nelle strutture sociosanitarie e socioassistenziali pubblichi e private, sia quelli che lavorano nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali.

Prenotazione vaccino Covid, come fare per la terza dose in Lombardia

Per prenotarsi basterà accedere al portale di Poste Italiane. Chi non dovesse riuscirsi potrà cliccare sul pulsante "Richiedi Abilitazione" così da poter registrare e inserire i propri dati. Inoltre dovrà inserire la categoria di appartenenza, indicare che si sta prenotando una dose "booster" e inserire i dati dell'ultima somministrazione ricevuta. Una volta inviata la richiesta, entro 24 o 48 ore si potrà prenotare la propria dose.