Vaccini Covid: in Lombardia dal 27 dicembre al via le prenotazioni della terza dose per i 16enni Da lunedì 27 dicembre al via in Lombardia le prenotazioni per la terze dose per i ragazzi di 16 e 17 anni. Lo ha annunciato la vicepresidente e assessora al Welfare Letizia Moratti.

Da lunedì 27 dicembre sarà possibile prenotare la terza dose per i ragazzi di 16 e 17 anni. Lo ha comunicato la vicepresidente e assessora al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti. Si aggiunge così un altro tassello alla campagna vaccinale regionale per la dose booster contro il Covid-19.

La visita della vicepresidente Moratti alla clinica pediatrica De Marchi

Oggi, sabato 25 dicembre, la vicepresidente di regione Lombardia, Letizia Moratti, ha fatto visita alla clinica pediatrica De Marchi di Milano, in via della Commenda. "Ho voluto portare alcuni doni, libri, ai giovanissimi pazienti della clinica e ho mandato idealmente gli auguri di un buon Natale alle loro famiglie" ha detto in un messaggio sui social, estendendo gli auguri e il ringraziamento "ai medici e a tutto il personale sanitario al lavoro in questo giorno di festa presso la clinica così come nei reparti e nei centri vaccinali di Regione Lombardia".

Task force tamponi in Lombardia

L'annuncio di oggi arriva dopo quello che riguarda la task force lombarda per i tamponi, dopo il caos degli scorsi giorni. Dalla prossima settimana, su disposizione della Moratti, diventerà operativa, alle dirette dipendenze della Direzione Generale Welfare "una apposita squadra dedicata al coordinamento e al potenziamento dell’offerta pubblica e convenzionata del servizio tamponi antigenici e molecolari per tutto il territorio regionale". Lo aveva dichiarato in un messaggio su Facebook l'assessora al Welfare regionale, che aveva aggiunto: "A capo del coordinamento è stato indicato il dottor Guido Grignaffini, attuale direttore dei Servizi Sociali di Ats Brianza, in passato già inquadrato nell’organizzazione di questo servizio a livello regionale".