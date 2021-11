Terza dose vaccino anti-Covid: in Lombardia la media giornaliera è di 37mila prenotazioni, 60mila ieri Prosegue spedita la campagna vaccinale anti-Covid per la terza dose in Lombardia, con una media giornaliera di 37 mila prenotazioni, 60 mila solo ieri.

A cura di Simona Buscaglia

Immagine di repertorio

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Una media giornaliera di più di 37mila prenotazioni per la terza dose in Lombardia nell’ultima settimana, 60mila solo nella giornata di ieri. Sono alcuni dei dati forniti in un messaggio su Facebook dalla vicepresidente e assessora al welfare di Regione Lombardia Letizia Moratti. "Più di 550mila somministrazioni effettuate, di cui un migliaio nelle farmacie e quasi 60mila nelle Rsa, i cui ospiti saranno completamente vaccinati con la terza dose la prossima settimana" ha aggiunto. La fase di avvio per la terza dose anti-Covid prosegue quindi spedita, e tra le province lombarde, Milano è in testa con circa 155mila inoculazioni, seguita da Brescia con 67mila, da Bergamo con 50.000, da Varese con poco più di 48mila e da Monza Brianza con quasi 39mila. A Como sono 32mila, a Pavia 27mila, a Cremona 21mila, a Lecco 17mila, a Mantova 14mila, a Lodi 11 mila e infine a Sondrio 9mila.

Prosegue spedita la campagna vaccinale in Lombardia

Era notizia di due giorni fa quella che vedeva la Lombardia con all'attivo ben 8 milioni i cittadini lombardi che hanno completato con prima e seconda dose il ciclo vaccinale contro il Covid-19. Lo aveva annunciato in un messaggio la vicepresidente e assessora al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti. Il 10 novembre erano cominciate anche le somministrazioni nelle farmacie aderenti che avevano ricevuto l'ok per somministrare la dose cosiddetta booster, mentre da ieri anche chi aveva ricevuto il vaccino monodose Johnson&Johnson può accedere alla prenotazione sul sito ufficiale della campagna vaccinale anti-Covid per il richiamo con un vaccino m-Rna, come Moderna o Pfizer.