Da oggi in Lombardia è possibile prenotare la terza dose del vaccino in farmacia: chi può riceverla Da oggi, mercoledì 10 novembre, è possibile prenotare la terza dose del vaccino anti Covid anche in farmacia. Lo ha reso noto Federfarma spiegando che sono 365 i presidi della croce verde che si sono resi disponibili all’inoculazione. Per fissare il proprio appuntamento, occorre essere un over 60 avente diritto o un operatore sanitario. Di seguito tutte le indicazioni per prenotare il secondo richiamo.

A partire da oggi, mercoledì 10 novembre, in Lombardia verrà somministrata la terza dose del vaccino anti Covid anche in farmacia. Al momento sono 365 i presidi della croce verde convenzionati ma Federfarma lombarda, come spiegato in una nota, punta ad ampliare l'offerta di postazioni. Tutti gli operatori sanitari somministreranno Pfizer, sia che le prime due dosi fossero della azienda farmaceutica americana, che di Astrazeneca o Moderna. Per ricevere la terza dose occorre aver ricevuto la seconda da almeno sei mesi. I primi a riceverla, fuori dalle indicazioni ministeriali che riguardano over 80 e categorie fragili, saranno gli over 60 aventi diritto e gli operatori sanitari.

Al via da oggi la prenotazione della terza dose in farmacia

Come accaduto per prima e seconda dose, anche per la terza la prenotazione si può fare tramite la piattaforma di Regione Lombardia gestita da Poste Italiane. Per prendere appuntamento, sarà necessario dotarsi di tessera sanitaria e codice fiscale. Annarosa Racca, presidente di Federfarma Lombardia, ha detto che "centinaia di farmacisti, in tutte le province, hanno completato il percorso formativo: sono certa che, anche per le dosi di richiamo, potremo vaccinare numerosi lombardi grazie alla comodità e alla prossimità del servizio offerto in farmacia da una rete di qualificati professionisti". L'obiettivo, come ribadito anche dal governatore Attilio Fontana, è quello di rafforzare le difese contro il Covid specialmente per chi è più a rischio. Per consultare l'elenco di tutte le farmacie aderenti, basta recarsi sul sito di farmacia-aperta (qui il link) o scaricare l'applicazione di Federfarma Lombardia "Farmacia aperta".