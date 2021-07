L’economia italiana torna a sorridere. A certificarlo è l’Istat nella sua nota mensile sull’andamento economico del nostro Paese: “Le prospettive si mantengono particolarmente favorevoli e sono confermate dalla decisa ripresa della fiducia di consumatori e imprese”, scrive l’istituto di statistica. Che parte da una premessa: “Il progresso delle campagne vaccinali e le politiche di sostegno ai redditi di famiglie e imprese continuano a trainare la ripresa internazionale. Ad aprile, il commercio mondiale di merci in volume è ancora in espansione seppure con ritmi più contenuti”.

Secondo l’Istat in Italia prosegue in questo periodo “il recupero dell’attività economica che è atteso estendersi anche ai servizi. Nella media del periodo marzo-maggio, il livello della produzione industriale è aumentato rispetto ai tre mesi precedenti”. Per quanto riguarda il mercato del lavoro, l’istituto segnala come si siano “rafforzati i segnali di miglioramento dell’occupazione, trainata prevalentemente da quella a tempo determinato, in presenza di una progressiva riduzione della quota di inattivi e di un marginale calo della disoccupazione”. Sempre dal punto di vista del mondo del lavoro, “le attese sull’occupazione da parte delle imprese mantengono un profilo espansivo”.

Altro dato segnalato dall’Istat è quello riguardante l’inflazione: “A giugno prosegue la spinta dei prezzi dei beni energetici sull’inflazione al consumo, che rimane comunque sui livelli del mese precedente. Il differenziale tra la nostra inflazione e quella dell’area euro si mantiene negativo, continuando a rappresentare un fattore positivo per la competitività internazionale”. Infine, sulla base di questi elementi l’istituto di statistica offre un messaggio di fiducia: “Le prospettive per l’economia italiana si mantengono particolarmente favorevoli e sono confermate dalla decisa ripresa della fiducia di consumatori e imprese”.