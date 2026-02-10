video suggerito
Il disastro di Stellantis racconta alla perfezione chi sono i veri nemici dell’Italia

Lo stop alla gigafactory di Termoli e il successivo crollo in Borsa sono l’ultima beffa per l’Italia. Piccolo promemoria di come si è arrivati qui, alla crisi senza fine dell’auto in Italia.
A cura di Francesco Cancellato
Seguiteci bene, che questa storia è molto istruttiva.

È la storia di un’azienda – Stellantis, quella che un tempo si chiamava Fiat – che ha appena perso un sacco di soldi in borsa perché, assieme ad altre aziende cui si è associata, ha rinunciato a dar vita a una gigafactory per la produzione di batterie per le auto elettriche a Termoli, in Molise.

In questa fabbrica dovevano trovare lavoro circa 1800 persone tra i dipendenti dello stabilimento di Termoli di Stellantis, che è da anni in crisi, e con parecchi dipendenti in cassa integrazione.

Perché non si fa la gigafactory allora? Perché l’Unione Europea ha revocato lo stop al blocco di tutte le auto a benzina e diesel entro il 2035. E quindi, senza più obbligo di produrre veicoli elettrici, non c’era più tanto bisogno di batterie per auto elettriche.

La cosa buffa è che questo stop che ha bloccato l’investimento da 2 miliardi di Stellantis a Termoli, è stato voluto dalle destre, in testa quella italiana, proprio perché, si diceva, le auto elettriche avrebbero devastato il settore automobilistico italiano.

E la cosa ancora più buffa è che le destre dicevano questa cosa proprio perché le aziende automobilistiche europee, in primis Stellantis, non avevano creduto all’auto elettrica e si erano trovate spiazzate rispetto alle aziende americane e cinesi, che invece ci avevano investito, e tanto.

E siccome al buffo non c’è mai limite, quelle stesse aziende automobilistiche che nel frattempo avevano trasferito la loro sede legale in un paradiso fiscale, avevano continuato a chiedere soldi allo Stato, piangendo miseria a ogni trimestrale.

In questo periodo di fulgore e lungimiranza, Fiat-FCA-Stellantis tra il 2000 e il 2024 ha incassato dal governo italiano 19 miliardi di aiuti e solo tra il 2021 e il 2024 ha staccato 2,7 miliardi di dividendi ai suoi azionisti e licenziato o prepensionato circa 10mila dipendenti.

Ecco, magari, la prossima volta che vi dicono che i nemici dell’Italia sono i ragazzi che manifestano in piazza, fatevi un favore: chiedetevi perché ve lo stanno dicendo.

Francesco Cancellato
