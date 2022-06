Dall’Imu agli aiuti Covid, il calendario delle scadenze fiscali di giugno 2022 Il calendario delle scadenze fiscali di giugno 2022 è ricco di importanti adempimenti: dall’Imu 2021 fino alla presentazione dell’autodichiarazione per gli aiuti di Stato Covid. Esaminiamo lo scadenzario dell’Agenzia delle Entrate.

A cura di Daniela Brucalossi

Il mese di giugno 2022 si presenta ricchissimo di scadenze fiscali, soprattutto nei giorni finali. Si parte il 10 giugno, l'ultimo giorno utile per le imprese della moda e del tessile per inviare all'Agenzia delle Entrate le comunicazioni relative al credito d'imposta 2021 (bonus moda). Il 15 giugno i soggetti Iva dovranno registrare le fatture emesse nel mese di maggio, mentre il 16 giugno cade una delle scadenze fiscali più importanti dell'anno: il versamento dell'acconto o dell'unica rata 2021 dell'Imu. Il 20 giugno è l'ultimo giorno per fare domanda dei contributi a fondo perduto per la ristorazione collettiva e le discoteche e il 27 giugno gli operatori comunitari con obbligo mensili devono ricorsarsi della scadenza Intrastat. Il 30 giugno, l'ultimo giorno del mese, è da cerchiare in rosso sul calendario perché le scadenze fiscali sono molte. A partire dagli appuntamenti Ires e Irap con il saldo 2021 e l'acconto 2022. Si passa poi alla presentazione dell'autodichiarazione Covid per quelle imprese che hanno ricevuto aiuti di stato durante la pandemia in base ai provvedimenti approvati nel Decreto Rilancio a maggio 2020 e nel Decreo Sostegni bis di maggio 2021. Per chi non possiede una tv, invece, è l'ultimo giorno utile per presentare la dichiarazione sostitutiva di non non detenzione di un apparecchio televisivo in modo da essere esentati dal pagamento del canone Rai per il secondo semestre 2022. Ma vediamo tutte le scadenze nel dettaglio.

10 giugno: comunicazione credito d'imposta bonus moda

Bonus moda / per le imprese attive nell’industria tessile e della moda, delle calzature e della pelletteria: ultimo giorno utile per la comunicazione all'Agenzia delle Entrate relative al credito d'imposta 2021 (che ammonterà al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino, eccedente la media del medesimo valore registrato nei 3 anni precedenti a quello di spettanza del beneficio)

15 giugno: fatture differite

Fatture differite / per i soggetti IVA: registrazione, anche cumulativa, delle operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale, effettuate nel mese solare precedente

16 giugno: scadenza acconto o unica rata Imu

Imu/ versamento dell'acconto o dell'unica rata 2021

Iva / per i contribuenti IVA che hanno scelto il pagamento rateale del saldo dell'imposta dovuta per il 2021: versamento della quarta rata Iva relativa al 2021

Iva / per i contribuenti Iva mensiili: liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese di maggio

IRPEF/ per i sostituti d'imposta: invio delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese precedente, insieme alle addizionali comunali e regionali e sui redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente, provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza corrisposte nel mese precedente

IRPEF / per i sostituti d'imposta: versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione

20 giugno: domanda contributi a fondo perduto

Fondo perduto ristorazione collettiva /per i servizi della ristorazione collettiva che, nell’anno 2020, hanno subito una riduzione del fatturato non inferiore al 15 per cento rispetto al fatturato del 2019: ultimo giorno per fare domanda dei contributi a fondo perduto all'Agenzia delle Entrate

Fondo perduto discoteche / per i gestori di discoteche che al 27 gennaio 2022 erano chiuse per effetto delle restrizioni Covid: ultimo giorno per fare domanda dei contributi a fondo perduto all'Agenzia delle Entrate

27 giugno: scadenza Intrastat

Intrastat / per gli operatori intracomunitari con obbligo mensile: ultimo giorno per inviare le comunicazioni relative agli elenchi riepilogativi INTRASTAT riguardo la cessione di beni e servizi verso i soggetti dell’Unione Europea

30 giugno: autodichiarazione Aiuti Covid