Come funziona il Bonus prima casa giovani nel 2022: le agevolazioni per gli under 36 Il bonus prima casa under giovani 36 prevede una serie di agevolazioni fiscali, anche sui mutui, per facilitare l’autonomia abitativa dei ragazzi italiani. Vediamo nel dettaglio quali sono i requisiti per ottenerlo e come fare domanda.

A cura di Daniela Brucalossi

Il bonus casa under 36 prevede agevolazioni fiscali per i giovani nati a partire dal 1986 che vogliono acquistare la prima abitazione. Il termine per fare domanda della misura, introdotta dal Decreto Sostegni bis nel maggio 2021 per facilitare l'autonomia abitativa dei ragazzi italiani, è stato prorogato per altri sei mesi dalla Legge di Bilancio 2022: c'è tempo quindi fino al 31 dicembre 2022. Il bonus casa under 36, che prevede anche agevolazioni fiscali in materia di mutui, spetta a tutti coloro che non hanno ancora compiuto 36 anni nell'anno del rogito, sono in possesso di un Isee inferiore a 40mila euro e possono dimostrare di dover accendere un mutuo che non superi i 250mila euro per l'acquisto di una casa adibita ad abitazione principale (sono escluse quelle accatastate come abitazioni di lusso). Vediamo quindi nel dettaglio quali sono le agevolazioni previste e come fare domanda.

Come funziona e quali sono le agevolazioni del Bonus prima casa under 36

Il bonus destinato ai giovani under 36 che vogliono comprare la prima casa comprende varie agevolazioni, come si legge sul sito dell'Agenzia delle Entrate:

lo Stato concede la propria garanzia sull' 80% della quota capitale del mutuo acceso per l'acquisto dell'abitazione ; in questo modo possono accedervi anche coloro che non hanno un contratto a tempo indeterminato o sono lavoratori autonomi;

sull' del ; in questo modo possono accedervi anche coloro che non hanno un contratto a tempo indeterminato o sono lavoratori autonomi; il tasso effettivo globale (TEG) sul mutuo non può essere superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM), pubblicato trimestralmente dal Ministero dell’economia

esenzione dall'imposta di registro

esenzione dall'imposta ipotecaria e catastale

nel caso in cui l'immobile venga acquistato da un costruttore con Iva al 4%, questa verrà riconosciuta come credito d'imposta

esenzione dall’imposta sostitutiva dello 0,25% sul finanziamento per acquisto, costruzione o ristrutturazione dell’immobile

A chi spettano le agevolazioni per la prima casa

Per poter richiedere il bonus casa under 36 bisogna possedere due requisiti precisi:

non avere ancora compiuto 36 anni nell'anno solare in cui si firma il rogito

essere in possesso di un Isee inferiore a 40mila euro annui (sempre nell'anno solare in cui si firma il rogito)

Chi può fare la domanda per il bonus prima casa giovani

Oltre ai requisiti anagrafici e di reddito, per ottenere il bonus prima casa under 36 è necessario attenersi ad altre disposizioni riguardanti la tipologia di mutuo e di immobili acquistati:

il mutuo stipulato per l'acquisto della prima casa non deve superare i 250mila euro

la casa acquistata deve essere necessariamente adibita ad abitazione principale

la prima casa acquistata non deve essere registrata al catasto come abitazione di lusso

Come fare domanda per ottenere il Bonus

Per fare domanda del bonus prima casa under 36 è necessario effettuare una serie di operazioni: