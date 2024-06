video suggerito

Bonus auto usate 2024: chi può ottenere gli incentivi con la rottamazione e come richiedere lo sconto Tra i Bonus auto 2024, è stato inserito anche un incentivo per l’acquisto delle vetture di seconda mano, con rottamazione e fino a un massimo di duemila euro. Non è previsto nessun requisito Isee per accedervi, ma chi lo richiede dovrà rispettare alcune condizioni. Vediamo quali sono e chi può approfittarne. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giulia Casula

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

I nuovi Bonus auto 2024 non riguarderanno solo i veicoli nuovi, ma anche l'acquisto di automobili usate. Chi vorrà comprare un'auto usata potrà richiedere i nuovi incentivi purché rispetti alcune condizioni, a partire dalla rottamazione. L'acquirente infatti, dovrà essere in possesso di un veicolo da rottamare che rientri tra nelle classi tra Euro 0 ed Euro 4.

Inoltre, la classe ambientale della macchina che si decide di acquistare dovrà rispondere alla normativa Euro 6 con un prezzo massimo di 25mila euro. Chi è interessato potrà fare richiesta già da oggi, lunedì 3 giugno. Vediamo come funzionano gli incentivi auto 2024 per le vetture usate e fino a quanto si può risparmiare.

Come funziona il Bonus auto usate 2024 e chi può richiederlo

Tra i Bonus auto previsti per quest'anno, è stato inserito anche un incentivo per l'acquisto delle vetture di seconda mano. Si tratta di un contributo corrisposto nella forma di uno sconto, fino a un massimo di 2000 euro, sul prezzo del veicolo che si vuole comprare. Chi vuole ottenere l'incentivo può già attivarsi per chiederlo. Infatti dalle 10.00 di oggi lunedì 3 giugno è possibile presentare domanda per i bonus auto 2024.

Per richiederlo basterà registrarsi alla piattaforma Ecobonus 2024 gestita da Invitalia e procedere a inoltrare la domanda, come previsto anche per gli altri incentivi auto 2024. A differenza di questi ultimi però, chi lo richiede non dovrà necessariamente rientrare in una determinata fascia Isee in quanto non sono previsti requisiti di reddito per accedervi.

Come funziona la rottamazione e quali auto usate è possibile acquistare

Lo sconto sulle vetture usate è soggetto ad una serie di condizioni. In primo luogo il richiedente dovrà contestualmente all'acquisto di un'auto usata, rottamare anche la propria. Quest'ultima dovrà rientrare in una classe di emissioni compresa tra Euro 0 ed Euro 4, mentre il veicolo che si desidera comprare dovrà rispondere a determinati requisiti, sia di prezzo che di emissioni. Per quanto riguarda il prezzo l'auto per cui si richiede lo sconto non può superare i 25mila euro. Rispetto alla classe ambientale, invece, il veicolo dovrà essere omologato in una fascia non inferiore ad Euro 6 e con emissioni fino a 160 g/km di anidride carbonica.

Quanto si risparmia con l'incentivo auto usate 2024

Se chi richiede il bonus auto 2024 previsto per l'acquisto dei veicoli di seconda mano rispetta le condizioni previste, l’Ecobonus 2024 assicura uno sconto fino a un massimo di 2000 euro sul prezzo dell'auto che si vuole comprare. I fondi messi a disposizione dal governo per incentivare l'acquisto delle automobili usate però è limitato. In totale infatti, sono stati stanziati 20 milioni di euro: questo significa, se si considera l'ammontare di ciascun singolo importo, che un massimo di 10.000 persone potranno beneficiare dell'incentivi. Dunque, chi vuole rottamare la propria auto e comprarne una usata accedendo all'Ecobonus, dovrà affrettarsi per approfittarne.