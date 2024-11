Bonus asilo nido 2024 in scadenza, fino a quando sarà possibile fare domanda

video suggerito

C'è tempo ancora fino al 31 dicembre 2024 per richiedere il bonus asilo nido 2024, il contributo rivolto ai genitori con figli fino ai 3 anni di età, iscritti presso asili pubblici o privati. Lo sconto varia a seconda dell'Isee e può arrivare fino a un massimo di 3.600 euro.

A cura di Giulia Casula

Si avvicina la scadenza per il Bonus asilo nido 2024, il contributo rivolto ai genitori con figli di età fino a 36 mesi, iscritti presso asili pubblici o privati. Sarà possibile infatti, presentare la domanda fino al 31 dicembre 2024.

I beneficiari che ne faranno richiesta potranno ricevere un contributo, fino a un massimo di 3.600 euro, ma l'importo varia a seconda dell'Isee e se nella famiglia è presente un altro figlio con un età inferiore ai 10 anni.

Come funziona il Bonus asilo nido 2024 e quanto vale

Il Bonus asilo nido è un'agevolazione che riguarda i genitori con figli fino ai tre anni di età, che frequentano asili nido pubblici o privati. È possibile riceverlo anche se i propri bambini hanno compiuto 3 anni nel corso di quest'anno, ma in tal caso la cifra sarà ridotta.

Il contributo permette di coprire una parte della retta scolastica, con importi variabili a seconda dell'Isee della famiglia. In particolare, il valore massimo è di 3.600 euro (spalmato in undici rate da 327 euro circa) e spetta a quelle famiglie in cui c'è già almeno un altro figlio al di sotto di 10 anni e in cui il reddito è inferiore ai 40mila euro.

Per i genitori che invece hanno un solo figlio in età pre-scolare, al di sotto dei 36 mesi, il bonus cambia a seconda dell'Isee:

per chi ha un Isee fino a 25mila euro , il contributo vale 3mila euro, suddiviso in dieci rate da 272,73 euro e in un'undicesima da 272,70 euro;

, il contributo vale suddiviso in dieci rate da 272,73 euro e in un'undicesima da 272,70 euro; nel caso di un Isee compreso tra 25.001 e 40mila euro , il bonus è 2.500 euro, erogato in dieci mensilità da 227,27 euro e in un'undicesima da 227,30 euro;

, il bonus è erogato in dieci mensilità da 227,27 euro e in un'undicesima da 227,30 euro; per chi ha un Isee superiore ai 40mila euro, lo sconto arriva a 1.500 euro spalmato in undici mensilità, di cui dieci da 136,37 euro e l'undicesima da 136,30 euro. Quest'importo viene erogato altresì nei casi di assenza di Isee o nel caso di irregolarità e omissioni nel reddito dichiarato dalla famiglia.

A marzo di quest'anno l'Inps ha diffuso una circolare, in cui viene spiegato che per ottenere il bonus occorre fare domanda, entro il 31 dicembre 2024, in via telematica sul sito dell'ente, tramite Spid o altra identità digitale.

La domanda deve essere presentata dal genitore che paga la retta e dovrà contenere una serie di informazioni, a partire dal nome o partita Iva dell'asilo nido, nome, cognome e codice fiscale del figlio per cui si richiede il contributo, generalità del richiedente fino agli estremi del pagamento e le mensilità di riferimento. Per allegare la documentazione di spesa però, c'è tempo fino al 31 luglio 2025.