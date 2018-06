Un nuovo dramma dell'immigrazione si è consumato nelle scorse ore nel mar Egeo, di fronte alle coste della Turchia. Una imbarcazione con a bordo un gruppo di migranti è improvvisamente affondata al largo delle coste turche causando la morte di almeno nove persone che erano a bordo del natante. Tra le vittime accertate purtroppo figurano anche sei bambini oltre a due uomini e una donna. A darne notizia è stata l’agenzia di stato turca, Anadolu. In base a quanto comunicato dalle autorità locali e riportato dai media, i migranti si trovavano su un piccolo motoscafo nel golfo di Antalya nel distretto di Demre, zona molto frequentato dai turisti, quando, per cause ancora da accertare, ha registrato un’avaria e poco dopo si è inabissato in mare.

Dopo una chiamata di emergenza sul posto sono accorse alcune motovedette turche che avrebbero tratto in salvo cinque delle persone che erano a bordo dell'imbarcazione affondata. In tutto a bordo del natante pare vi fossero quindici persone. Oltre ai cinque scampati alla tragedia e ai nove corpi recuperati, infatti, vi sarebbe anche una persona considerata dispersa. Le identità e la nazionalità delle vittime non sono state rese note. In base a quanto riferisce l'agenzia Dogan, il gruppo di migranti probabilmente stava cercando di raggiungere l'Europa anche se la meta precisa non è nota. L'approdo in un paese Ue più vicino alla loro rotta è la piccola isola greca di Kastellorizo, di fronte alla cittadina turca di Kas.