No a un governo guidato da personalità tecniche, no a un esecutivo di responsabilità nazionale che tenga dentro tutte le forze politiche dell'arco parlamentare, no alla proposta di Matteo Salvini di un esecutivo ponte fino a dicembre che consenta un nuovo voto nel febbraio del 2019. È questa, in estrema sintesi, la posizione che il Movimento 5 Stelle porterà al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso del nuovo giro di consultazioni che si terrà nella giornata di lunedì 7 maggio. Una linea definita qualche giorno fa, dopo il fallimento del mandato esplorativo affidato a Roberto Fico in seguito all'intervista di Renzi e al nulla di fatto della direzione del PD, che resiste a dispetto di spifferi e indiscrezioni che vogliono il M5s pronto a trattare per un esecutivo che faccia la legge di bilancio e aiuti il Parlamento a scrivere la nuova legge elettorale, prima di un nuovo ritorno alle urne.

Di Maio anche ieri è stato netto: la Lega ha avuto l'occasione di mollare Berlusconi e far nascere il governo del cambiamento, ma Salvini l'ha sprecata. Ora non c'è molto spazio per le trattative e il Movimento, di fatto, è già in campagna elettorale. Così come non c'è spazio per esperimenti tecnici, istituzionali o semi – istituzionali, che sono sempre stati invisi alla base grillina e che non renderebbero certa la data di un ritorno alle urne.

A Mattarella si chiederà di sciogliere le Camere il prima possibile, per permettere un ritorno al voto contemporaneamente al turno per le amministrative. Il 24 giugno, dunque, sarebbe il giorno adatto per una nuova consultazione, sempre con il Rosatellum bis. Spiega una nota ufficiale sul Blog delle Stelle: