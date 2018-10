Oggi è prevista la sentenza per il delitto di Noemi Durini, la sedicenne di Specchia, uccisa il 3 settembre dello scorso anno, nelle campagne di Castrignano del Capo. La corte deciderà se confermare o no la richiesta di pena di 18 anni avanzata dal Pm Anna Carbonara, contro l'imputato Lucio Marzo. In aula ci sarà anche Imma Izzo, la mamma di Noemi: “Ce la faremo, sono stata sempre speranzosa”. "Nemmeno una condanna a 100 anni potrà farci giustizia”, ha detto invece Benedetta Durini, la sorella di Noemi. La sentenza verrà pronunciata dai giudici del Tribunale dei Minorenni di Lecce competente del caso.

Cosa rischia Lucio Marzo

I fatti sono avvenuti a settembre 2017, quando Lucio Marzo era ancora minorenne. È stato proprio l'ex fidanzato di Noemi a condurre gli investigatori al luogo dove era nascosto il corpo della ragazza dopo aver confessato il delitto. Noemi, come dimostrato dalla superperizia è stata picchiata, accoltellata e sepolta viva sotto un cumulo di sassi. Movente: stando a quanto a dichiarato da Marzo, un litigio scoppiato perché la vittima avrebbe minacciato di fare del male a Biagio Marzo e sua moglie, i genitori di Lucio. Per le modalità del delitto, la pubblica accusa ha contestato a Lucio Marzo, l'omicidio volontario aggravato dalla crudeltà dai motivi abietti e futili, nonché l'occultamento del cadavere.

Il contesto del delitto

Come risaputo all'interno della comunità di Specchia, tra Noemi e i genitori di Marzo non correva buon sangue, tanto che Biagio Marzo aveva definito la ragazza ‘un cancro' nella vita di suo figlio. Anche i rapporti tra fidanzati erano sempre stati caratterizzati da una grande tensione, tanto che le famiglie avevano vicendevolmente denunciato i figli. Lo stesso Lucio, aveva subito dei TSO per i suoi problemi di autocontrollo.