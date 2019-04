Si è chiusa la terza edizione di SUM, la kermesse organizzata dall'Associazione Rousseau e dedicata alla memoria di Gianroberto Casaleggio, co-fondatore del Movimento 5 Stelle. L'intervento conclusivo è stato di Davide Casaleggio, che ha tirato le fila del dibattito che si è svolto a Ivrea a partire da una parola chiave: futuro. Per il Presidente dell'Associazione Rousseau, infatti, in questo momento è in atto una vera e propria rivoluzione tecnologica che è destinata ad avere un enorme impatto sul futuro degli individui. Nella sua lettura stiamo assistendo a una sorta di "nuovo Rinascimento", che va però affrontato, interpretato, decodificato e, in definitiva, guidato.

Il passo fondamentale è quello di "mettere l'uomo al centro di questa rivoluzione tecnologica", ha spiegato Casaleggio, avvertendo: "Se noi non decidiamo cosa vogliamo, in che modo vogliamo dobbiamo utilizzare questa tecnologia, la nave sarà andata comunque avanti. E sarà stata ugualmente una scelta". Il riferimento alle parole del padre Gianroberto è immediato: "C'era una figura che mi citava sempre, quella dei Giochi Senza Frontiere. Lui diceva che noi dobbiamo sempre conoscere il nostro vero obiettivo e andare avanti senza farci distrarre dai sacchi che ci vengono tirati contro. Allo stesso modo, nei confronti della tecnologia bisogna avere questo approccio: andare avanti tenendo sempre l'uomo al centro". Un concetto che il Presidente dell'Associazione Rousseau ha ripetuto più volte nel corso del suo intervento, battendo sul concetto di "nuovo umanesimo" e sugli enormi cambiamenti che possono essere orientati nel corso dei prossimi anni, in tutti i campi. Dall'agricoltura ("immaginate coltivazioni produttive ma senza pesticidi"), alla medicina, all'ingegneria e al mondo della formazione: ambiti nei quali la rivoluzione tecnologica è destinata a cambiare tutto, stravolgendo le vecchie abitudini a una velocità nemmeno comparabile rispetto agli eventi passati della storia dell'uomo.