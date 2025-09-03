Walfredo de Los Reyes Sr, il famoso percussionista cubano, è morto all’età di 92 anni

Il leggendario percussionista cubano Walfredo de Los Reyes Sr. è morto a 92 anni in California. Nato all’Avana, ha suonato con Sammy Davis Jr., Tony Bennett e Dionne Warwick.

Walfredo de Los Reyes Sr, 2025

Il percussionista cubano Walfredo de Los Reyes Sr. è morto all'età di 92 anni a Concord, in California. Ad annunciare la sua scomparsa è stato il figlio Walfredo Reyes Jr, in un post su Instagram: "Mio padre, Walfredo de los Reyes Sr., è mancato ieri sera, circondato dall'amorevole moglie Debbie, da mio fratello Danny e da mia moglie Kirsten". Nato all'Avana il 16 giugno 1933 da una famiglia di musicisti, suo padre fonderà nel 1937 anche l'Orquesta Casino de la Playa nel 1937. Saranno invece gli Stati Uniti, dove si trasferirà all'età di 14 anni a dargli la possibilità di suonare dal vio, cominciando dai piccoli locali jazz della città fino alle esibizioni con Sammy Davis Jr o con Tony Bennett. Lascia la moglie, Debbie Bellamy de los Reyes, i suoi cinque figli e 10 nipoti. Suo figlio, l'attore Kamar de los Reyes, è morto di cancro nel 2023 all'età di 56 anni.

L'arrivo negli Stati Uniti a 14 anni e i concerti con Dionne Warwick e Sammy Davis Jr.

Gli Stati Uniti per il percussionista furono una completa riscoperta del proprio suono, fino ad allora legato alla cumbia: dopo esser stato riconosciuto nell'underground newyorkese come un abile batterista, cominciò a lavorare anche per la televisione cubana. Suonò con artisti del calibro di La Lupe, Julio Gutiérrez e Cachao. La sua vita negli Stati Uniti passa da New York a Las Vegas, dove accompagna nomi del calibro di Dobby Darin, Dionne Warwick, Sammy Davis Jr. e il compianto Tony Bennett, registrando anche nel 1981 l'album Walpataca insieme a Cachao e Paquito Hechavarría, un lavoro che celebra la descarga afro-cubana, un genere d’improvvisazione collettiva della musica cubana.

La storia della congas sulla sua batteria e la morte del figlio attore nel 2023

In un'intervista del 2011 con National Association of Music Merchants aveva raccontato come introdurre le congas e il tumbao sulla sua batteria, a causa delle scarse risorse economiche per la formazione della sua band: "Quando ho formato la mia band al Casino Parisien, non avevo abbastanza soldi per ingaggiare un suonatore di conga. Ho dovuto scegliere tra una conga e un cantante. Ho scelto il cantante, perché di un cantante c'è sempre bisogno. Ho iniziato a mettere le congas sul lato sinistro della mia batteria e a suonare con la mano sinistra, il tumbao. Perché dovrei suonare solo una conga? I miei piedi sono lì per quello". Nel frattempo, dei suoi 5 figli, si ricordano Walfredo Reyes Jr che suona le percussioni con Santana, Daniel de los Reyes che suona con la Zac Brown Band, candidata anche ai Grammy, ma soprattutto l'attore Kamar de los Reyes. L'uomo, che ha interpretato anche la serie One Life to live, è morto di cancro nel 2023 all'età di 56 anni.