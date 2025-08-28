Vasco Rossi sarcastico sull’affetto dei fan in Puglia: “Qui come ospite, non faccio parte del biglietto vacanza”

Vasco Rossi si trova in vacanza in Puglia, dove si reca da anni per trascorrere le ferie estive. Attraverso un post pubblicato su Instagram, ha commentato con un pizzico di ironia i momenti condivisi con i fan, lanciando loro un messaggio velato: “Influencer per gioco e per amore, ad agosto sono un cliente”.

Vasco Rossi si trova in vacanza in Puglia, dove si reca da molti anni per trascorrere il periodo di ferie estive. Come spesso accade ogni volta che si mostra in pubblico, anche stavolta è stato accolto dall'affetto dei residenti e, attraverso un post pubblicato su Instagram, ha commentato sarcastico i momenti condivisi con i fan, lanciando un messaggio velato: "Influencer per gioco e per amore, non faccio parte del biglietto vacanza. Ad agosto sono un cliente".

Le parole sarcastiche di Vasco Rossi

A condividere alcuni scatti in compagnia dei fan durante il suo soggiorno in Puglia è stato lo stesso artista, che su Instagram ha mostrato come sta trascorrendo le sue vacanze estive, tra mare, sole, buon cibo e l'affetto di chi lo riconosce e lo avvicina per un selfie o un semplice abbraccio. Il cantante, però, ha voluto precisare di essere un cliente come tutti: "Ci tengo a chiarire una cosa: non faccio parte del “biglietto vacanza” del Kalidria… sono qui solo come ospite pagante. Quello che faccio lo faccio per puro piacere e con la mia disponibilità", le parole.

Il legame con la Puglia

In un post successivo, Vasco Rossi ha poi spiegato perché da anni sceglie di trascorrere il suo tempo libero estivo proprio in Puglia. La rockstar va in vacanza in questa splendida terra da molti anni: "Amo questa struttura: immersa nel verde, si mimetizza nella natura con un’architettura straordinaria che rispetta l’ambiente.

È diventata la mia seconda casa e sono orgoglioso di essere cittadino onorario della Puglia Creativa". Un luogo che riesce ad accendere a tutti gli effetti la sua creatività: "In questa “località segreta” ho trovato una pineta calma nella quale respiro e poi la spiaggia infinita". Poi, ancora una frecciatina: "Ad agosto sono un cliente …che si nota. Gitante festante e “pagante”. Influencer per gioco e per amore".