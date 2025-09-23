Trovati i corpi di B-King e Regio Clown, artisti colombiani uccisi in Messico: sospettati i cartelli di droga
Il corpo senza vita di due cantanti colombiani sono stati ritrovati dalle autorità del Messico, dove erano in concerto, e che risultavano scomparsi da qualche giorno. Si chiamano Bayron Sánchez Salazar, noto come B-King, e Jorge Luis Herrera, noto come DJ Regio Clown i due artisti, i cui corpi sono stati ritrovati lo scorso 22 settembre a Cocotitlan (erano scomparsi il 16 settembre) e che sono stati identificati di recente. I due erano stati visti l'ultima volta nel quartiere di lusso di Polanco a Città del Messico e B-King, nel suo ultimo post su Instagram, aveva ringraziato il "mio bellissimo e caro Messico".
Stando a quanto scrivono i giornali locali, la morte dei due cantanti potrebbe essere legata alla guerra dei cartelli della droga, visto che a fianco ai loro corpi è stato trovato un messaggio di un'organizzazione criminale locale, come riporta la Associated Press. La Procura generale messicana (FJGEM), quindi, sta indagando per il reato di omicidio e in una nota riportata dal quotidiano locale El Universal si legge che sono state già raccolte delle testimoniante e alcuni video: "Grazie a questo coordinamento, il personale della FGJEM ha effettuato un confronto dei profili delle persone scomparse e ha trovato corrispondenze con due individui deceduti, localizzati il 17 settembre nel comune di Cocotitlán. Alla luce di questi eventi, la FGJEM sta conducendo un'indagine per omicidio"
Il Presidente della Colombia Gustavo Petro ha scritto su Instagram: "Hanno assassinato i nostri giovani in Messico. La mafia internazionale si è rafforzata con la stupida politica militarista e proibizionista chiamata ‘guerra alla droga', che impongono all'umanità e all'America Latina". I genitori dei cantanti sono già in Messico e hanno già identificato i corpi. La Presidente del Messico Claudia Sheinbaum aveva dichiarato che i due Paesi stavano collaborando per cercare di trovare i due cantanti. Secondo la sorella di Bayro – scrive sempre il quotidiano messicano -, l'ultimo posto in cui il cantante è stato visto è stata una palestra a Mazarik, Polanco, intorno alle 16, mentre era in compagnia di Jorge Herrera.