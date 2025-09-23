Trovati i corpi di B-King e Regio Clown, artisti colombiani uccisi in Messico: sospettati i cartelli di droga

I corpi senza vita di B-King e Regio Clown, due artisti colombiani, sono stati trovati dalla Polizia messicana, dove erano in tour: le indagini sono rivolte ai cartelli di droga.

I cantanti colombiani B–King e Dj Regio Clown uccisi in Messico

Il corpo senza vita di due cantanti colombiani sono stati ritrovati dalle autorità del Messico, dove erano in concerto, e che risultavano scomparsi da qualche giorno. Si chiamano Bayron Sánchez Salazar, noto come B-King, e Jorge Luis Herrera, noto come DJ Regio Clown i due artisti, i cui corpi sono stati ritrovati lo scorso 22 settembre a Cocotitlan (erano scomparsi il 16 settembre) e che sono stati identificati di recente. I due erano stati visti l'ultima volta nel quartiere di lusso di Polanco a Città del Messico e B-King, nel suo ultimo post su Instagram, aveva ringraziato il "mio bellissimo e caro Messico".

Stando a quanto scrivono i giornali locali, la morte dei due cantanti potrebbe essere legata alla guerra dei cartelli della droga, visto che a fianco ai loro corpi è stato trovato un messaggio di un'organizzazione criminale locale, come riporta la Associated Press. La Procura generale messicana (FJGEM), quindi, sta indagando per il reato di omicidio e in una nota riportata dal quotidiano locale El Universal si legge che sono state già raccolte delle testimoniante e alcuni video: "Grazie a questo coordinamento, il personale della FGJEM ha effettuato un confronto dei profili delle persone scomparse e ha trovato corrispondenze con due individui deceduti, localizzati il ​​17 settembre nel comune di Cocotitlán. Alla luce di questi eventi, la FGJEM sta conducendo un'indagine per omicidio"

Il Presidente della Colombia Gustavo Petro ha scritto su Instagram: "Hanno assassinato i nostri giovani in Messico. La mafia internazionale si è rafforzata con la stupida politica militarista e proibizionista chiamata ‘guerra alla droga', che impongono all'umanità e all'America Latina". I genitori dei cantanti sono già in Messico e hanno già identificato i corpi. La Presidente del Messico Claudia Sheinbaum aveva dichiarato che i due Paesi stavano collaborando per cercare di trovare i due cantanti. Secondo la sorella di Bayro – scrive sempre il quotidiano messicano -, l'ultimo posto in cui il cantante è stato visto è stata una palestra a Mazarik, Polanco, intorno alle 16, mentre era in compagnia di Jorge Herrera.