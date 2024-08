Tiziano Ferro invita Gerardina Trovato in America: “Vieni, qui ci sono io”

video suggerito

A cura di Stefania Rocco

“L’America non è poi così lontana”, cantava Gerardina Trovato nel 1993 in un passaggio della canzone “Ma non ho più la mia città”, presentata al Festival di Sanremo. Il brano ottenne il secondo posto dietro Laura Pausini con “La solitudine”.

Il sogno americano del quale Gerardina cantava si sarebbe interrotto pochi anni dopo, con la fine della carriera dell’artista e la controversa sparizione dalle scene. Oggi Trovato è tornata al centro dell’attenzione grazie a un video pubblicato su TikTok che ha scatenato un’ondata di solidarietà nei suoi confronti. Tra quelli pronti a tenderle una mano anche Tiziano Ferro che l’ha invitata a raggiungerlo proprio in America.

Il post di Valentina Persia e l’incontro con Gerardina Trovato

È arrivata con un post di Valentina Persia la possibilità per Tiziano di invitare Gerardina in America. La celebre attrice comica ha postato sul suo profilo Instagram una foto scattata recentemente in cui compare abbracciata alla Trovato. “Avevo paura di ferirti per questo non ho stretto forte l’abbraccio…”, ha scritto Persia, “Ho visto più di quanto pensavo di vedere…Quando si inciampa bisognerebbe trovare mani per risollevarci. Io le ho trovate, spero tante mani buone anche per te dolce anima pura…”. Quindi ha concluso proprio citando passaggio della famosa canzone della cantautrice: “Apri quel cassetto, via le ragnatele… l’America non è poi così lontana”.

L’invito di Tiziano Ferro

“Poi in America ci sto io. Venite”, ha scritto Tiziano sotto il post di Valentina Persia. Un invito vero e proprio quello del cantautore che ha così chiarito la sua disponibilità a impegnarsi affinché a Gerardina sia permesso di tornare a cantare agli altissimi livelli del passato. Sono numerosissimi i personaggi famosi che hanno chiarito di volere partecipare alla corsa alla riabilitazione musicale di Trovato. La cantante ha tuttavia chiarito di non essere interessata a ricevere supporto fine a se stesso. Desidera tornare a cantare sui palchi più importanti d’Italia. E per farlo ha bisogno di un progetto, di un’etichetta discografica e del sostegno dei fan che, a migliaia, si sono mobilitati per aiutarla.