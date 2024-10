Testo e significato di Voodoo Mambo, il ritorno di Vinicio Capossela con una danza degli scheletri

video suggerito

Vinicio Capossela, in attesa dell'arrivo del suo prossimo album Sciusten Feste n.1965 il prossimo 25 ottobre, ha pubblicato il primo singolo estratto: Voodoo Mambo. Qui il testo e il significato della canzone.

A cura di Vincenzo Nasto

Vinicio Capossela, 2024

In attesa di Sciusten Feste n.1965, il nuovo album di Vinicio Capossela in uscita il 25 ottobre, il cantante ha pubblicato nelle scorse ore il singolo Voodoo Mambo: prodotta da Capossela e Alessandro Stefana, la canzone vede la partecipazione di Marc Ribot alla chitarra, Vincenzo Vasi a marimba, kalimba e percussioni e Claudio Tosi, Giulia Galliani, Luca Latini ai cori voodoo. Un "mambo osteopatico" come sottolinea Capossela nel comunicato stampa, che riprende il vivido immaginario del dias de los muertos messicano, la ritualità del passaggio terreno a colpi di percussioni. La canzone si inserisce nella ricerca delle "canzoni di festa", una delle trame fondamentali del suo prossimo disco, e che annuncia l'arrivo dell feste invernali. Qui il testo e il significato di Voodoo Mambo.

Il testo di Voodoo Mambo

Cala la notte

Rotola la botte

Cala sul quartiere

Nera, nera, nera

Un nero stregone

agita il bastone

Batte sul bidone

Il flusso del voodoo

Si scrollano le tibie

Da dentro alla fossa

Una marimba ad ossa

Nella notte ingrossa

Alla luce della cera

Salgono le calaveras

Il disco del teschio

Suona il mambo voodoo

E ancora mambo

voodoo mambo

Quantunque mambo

voodoo mambo

Per sempre mambo

voodoo mambo

Mambo voodoo

Danzano gli scheletri

Nascosti nell’armadio

Flauti di vertebre

Di ulna e di radio

Danzano le rotule

Le tibie e le clavicole

Il canale midollare

Gli ossi sacri in tutù

Escono gli scheletri

Stipati negli stipiti

Vanno peripatetici

Per strada sincopatici

Danzan l’altro mondo

Danzan senza fondo

Danzano attorno

Fanno il mambo voodoo

E ancora mambo

voodoo mambo

Quantunque mambo

voodoo mambo

Per sempre mambo

voodoo mambo

Mambo voodoo

Danzano e rinascono

I diafisi e gli epifesi

Spugne e cartilagini

i bacini pelvici

Danzano le scapole

gli omeri, i malleoli

Danzano la vita

Fanno il mambo voodoo

E ancora mambo

voodoo mambo

Quantunque mambo

voodoo mambo

Per sempre mambo

voodoo mambo

Mambo voodoo

Ohhhh Calaveras

Calaveras

E ancora mambo

voodoo mambo

Quantunque mambo

voodoo mambo

Per sempre mambo

voodoo mambo

All’osso mambo,

Mambo, mambo

E ancora mambo

voodoo mambo

Quantunque mambo

voodoo mambo

Per sempre mambo

voodoo mambo

Mambo voodoo

Il significato di Voodoo Mambo

Voodoo Mambo è il nuovo singolo di Vinicio Capossela, prodotto in collaborazione con Alessandro Stefana. La canzone vede la partecipazione di Marc Ribot alla chitarra, Vincenzo Vasi a marimba, kalimba e percussioni e Claudio Tosi, Giulia Galliani, Luca Latini ai cori voodoo. Si tratta del primo singolo del cantante estratto dal suo nuovo progetto Sciusten Feste n.1965, in uscita il prossimo 25 ottobre e che accompagnerà anche le date del suo tour internazionale dal titolo Conciati per le feste. Il brano proietta un immaginario di festa, legato alla tradizionale festa messicana del dio de los muertos, con un forte richiamo all'anatomia umana nel testo. Una forma canzone che unisce la musica alla danza, un canto tradizionale in cui viene richiamata fortemente la figura femminile, come nel titolo. Infatti, secondo la tradizione voodoo, Mambo è il termine utilizzato per descrivere una donna (in opposizione all'oungan, che indica un uomo) che svolge il ruolo di sacerdote nella religione vuduista.

Il tour di Vinicio Capossela Conciati per le feste

Ecco le date del tour di Vinicio Capossela:

26 ottobre 2024 AOSTA, Saison Culturelle, Teatro Splendor anteprima nazionale

2 novembre 2024 CESENA, Teatro Verdi

8 novembre 2024 FIRENZE, Teatro Cartiere Carrara

15 novembre 2024 BOLOGNA, Estragon

17 novembre 2024 MOLFETTA, Eremo

19 novembre 2024 NAPOLI, Casa della Musica Federico I

24 novembre 2024 BRUXELLES, La Madeleine

26 novembre 2024 LONDRA, Union Chapel

28 novembre 2024 BARCELLONA, La Paloma

29 novembre 2024 MADRID, Sala Villanos

4 dicembre 2024 PADOVA, Gran Teatro Geox

8 dicembre 2024 BERLINO, Kesselhaus

10 dicembre 2024 PARIGI, Bataclan

11 dicembre 2024 KARLSRUHE, Tollhaus

13 e 14 dicembre 2024 MILANO, Chapiteau delle Meraviglie – Carroponte

18 dicembre 2024 ROMA, Atlantico

21 dicembre 2024 VENARIA REALE (TO), Teatro Concordia

22 dicembre 2024 MANTOVA, Teatro PalaUnical

25 e 26 dicembre 2024 TANETO di GATTATICO (RE), Fuori Orario

11 febbraio 2025 ZURIGO, Kaufleuten Zürich