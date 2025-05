video suggerito

Testo e significato di Un'ora di follia, Nicolò racconta l'ultimo incontro di un amore ormai finito Un'ora di follia è il quarto e ultimo inedito di Nicolò ad Amici 24: si tratta di una canzone su un rapporto ormai conclusosi, trascinato dalla ricerca di "un'ora di follia" per combattere la noia. Il concorrente è stato eliminato in semifinale. Qui il testo e il significato di Un'ora di follia.

A cura di Vincenzo Nasto

Nicolò, via Comunicato Stampa

Lo scorso 6 maggio, successivamente alla presentazione durante il day-time di Amici 24, è stato pubblicato il quarto round di inediti dei concorrenti della categoria canto, vinta da TrigNO. Tra questi c'è anche Un'ora di follia di Nicolò, uscito in semifinale: la canzone è stata prodotta dal collettivo Itaca, formato da Merk & Kremont, Leonardo Grillotti ed Eugenio Maimone. La canzone segue i successi di Non Mi Dimenticherò, Yin e Yang e Cuore Bucato, che hanno collezionato rispettivamente 1.3, 783mila e 1.4 milioni di streaming su Spotify. Mentre Un'ora di follia, per adesso, è ferma a 547mila ascolti. I quattro inediti, più Occhi stanchi e la cover di Mi sono innamorato di te di Luigi Tenco compongono l'Ep d'esordio del cantante che prende il nome di Un'ora di follia, uscito nelle scorse ore per Not Your Sound/Ada Music Italy/Warner Music Italy. Qui il testo e il significato di Un'ora di follia.

Il testo di Un'ora di follia

Io, rancoroso come Dave dei Megadeth

Quante ti volte ti penso

Tu, che dicevi: "Tutto può succedere"

Nelle notti d'agosto

Io, che non piango per l'ennesimo addio

Ma non piango per l'ennesimo

Tu, che spegnevi la musica

Un rave nel silenzio

Nel tuo riflesso

Verde violento

Caleidoscopico

Sguardo che mi fai

Ma è per noia

Che siamo qui

Già lo sai

Già lo sai

Per un'ora di follia

Davvero non so cosa farei

Per piacere a un falso Dio, che poi ti giudica

Ci schiantiamo in contromano

In contromano sopra i guardrail, okay

Giuro questa volta è l'ultima

È tutta la vita che mi faccio del male

All'ascensore preferivo le scale

Cercavo amore nelle feste mondane

Già lo sai, già lo sai (già lo sai, già lo sai)

Per un'ora di follia

Davvero non so cosa farei, okay

Giuro questa volta è l'ultima

Sì, che è uno spreco

Nascondersi ogni volta

Dietro un gioco di ego

Non mi piace, non mi piace

Che rompi il silenzio chiamando all'una, ma

Come fa un lupo che ulula

Follia ma per un'ora

Io mi ci specchio ancora

[Pre-Ritornello]

Nel tuo riflesso

Verde violento

Caleidoscopico

Sguardo che mi fai

Ma è per noia

Che siamo qui

Già lo sai

Già lo sai

Per un'ora di follia

Davvero non so cosa farei

Per piacere a un falso Dio, che poi ti giudica

Ci schiantiamo in contromano

In contromano sopra i guardrail, okay

Giuro questa volta è l'ultima

È tutta la vita che mi faccio del male

All'ascensore preferivo le scale

Cercavo amore nelle feste mondane

Già lo sai, già lo sai (già lo sai, già lo sai)

Per un'ora di follia

Davvero non so cosa farei, okay

Giuro questa volta

È l'ultima

Davvero finisce qua

Ennesima scusa, ma

Per non ferirsi

È facile a dirsi

Ma ancora mi fissi

Spegnendo la musica

Un rave nel silenzio

Giuro questa volta è l'ultima

È tutta la vita che mi faccio del male

All’ascensore preferivo le scale

Cercavo amore nelle feste mondane

Già lo sai, già lo sai (già lo sai, già lo sai)

Per un'ora di follia

Davvero non so cosa farei, okay

Giuro questa volta è l'ultima

Il significato di Un'ora di follia

Un'ora di follia, come ha raccontato lo stesso Nicolò del suo brano, parla di un amore rischioso che ormai si trascina, alla ricerca di un'ora di spensieratezza e amore, che possa spegnere tutti i segnali di pericolo. La canzone è stata prodotta dal collettivo Itaca e rispetto a Cuore Bucato, melodicamente parlando, prende tutt'altra direzione: Un'ora di follia infatti rappresenta un tentativo elettro-pop, in cui i due partner protagonisti sembrano ormai distanti. Dalle scelte autolesioniste, come quando canta "Giuro questa volta è l'ultima, è tutta la vita che mi faccio del male", si passa alla consapevolezza che questo rapporto venga trascinato dalla noia: "Sguardo che mi fai, ma è per noia che siamo qui, già lo sai".

Come incontrare Nicolò all'instore tour

Un'ora di follia sarà anche quella che vivranno i fan che potranno incontrarlo durante l'instore tour che partirà oggi 23 maggio da Padova e proseguirà fino all'1 luglio quando incontrerà i fan di Bari. Ecco tutte le tappe per la presentazione dell'EP:

23 maggio CC PIAZZA GRANDE – Piove di Sacco (PADOVA) ore 17.30

24 maggio CC TIARE SHOPPING – Villesse (GORIZIA) ore 17.00

25 maggio CC BELPO' – San Rocco Al Porto (LODI) ore 17.00

26 maggio CC ELNÒS SHOPPING – Roncadelle (BRESCIA) ore 18.00

31 maggio CC QUASAR VILLAGE – Corciano (PERUGIA) ore 17.00

1 giugno CC TIBURTINO – (ROMA) ore 17.00

2 giugno CC COSPEA VILLAGE – TERNI ore 17.00

6 giugno CC IL MAESTRALE – Senigallia (ANCONA) ore 17.30

7 giugno CC METROPOLI – MILANO ore 17.00

8 giugno CC I PETALI – REGGIO EMILIA ore 17.00

12 giugno MAXIMALL POMPEII – Torre Annunziata (NAPOLI) ore 17.30

13 giugno MAXIMALL PONTECAGNANO – SALERNO ore 17.30

14 giugno CC COSTAVERDE – Montenero di Bisaccia (CAMPOBASSO) – ore 17.00

15 giugno CC APPIANTICA – Mesagne (BRINDISI) – ore 18.00

18 giugno CC I GIGLI – Campi Bisenzio (FIRENZE) ore 17.00

20 giugno CC PORTE DELL'ADIGE – Bussolengo (VERONA) ore 17.30

21 giugno ANTEGNATE GRAN SHOPPING – Antegnate (BERGAMO) ore 17.00

22 giugno CC PORTE DI MESTRE – Mestre (VENEZIA) ore 17.00

30 giugno CC DUE MARI – Maida (CATANZARO) ore 17.30

1 luglio PARCO COMMERCIALE CASAMASSIMA – BARI ore 17.30