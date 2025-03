video suggerito

Cuore Bucato di Nicolò, il testo e il significato dell'inedito ad Amici 24 Cuore Bucato è il terzo inedito pubblicato da Nicolò ad Amici 2024, uno dei concorrenti nella categoria canto ad aver ricevuto la maglia dorata del Serale. Qui il testo e il significato di Cuore Bucato.

A cura di Vincenzo Nasto

Nicolò, Amici 2024

Nicolò, nome d'arte di Nicolò Filippucci, nella puntata che anticipa l'inizio del Serale di Amici 2024, ha presentato il suo nuovo inedito Cuore Bucato. Si tratta del terzo brano presentato in trasmissione dall'autore perugino, dopo Non mi dimenticherò e Yin e Yang, che hanno collezionato insieme oltre 1,5 milioni di streaming su Spotify. L'autore è stato il primo a conquistare la maglia dorata del Serale, lo scorso 2 febbraio: una scelta dell'insegnante Anna Pettinelli che ha avuto però una vita breve. Infatti, solo dopo pochi giorni, il cantante ha rifiutato la maglia, giustificando la scelta così: "Voglio avere lo stesso trattamento degli altri". Bisogna attendere solo pochi giorni, la puntata del 16 febbraio, per vederlo di nuovo conquistare l'accesso alla fase finale del programma, dopo essersi esibito con Halo di Beyonce, Sei nell’anima e Duemilaminuti: diventa così il secondo concorrente, dopo Antonia, a raggiungere la maglia dorata. Qui il testo e il significato di Cuore Bucato.

Il testo di Cuore Bucato di Nicolò

La follia mi solleva

Vado via da questa merda

Per quanto sia una bugia

Io ti sento mia

Mentre fumi, fumi i tuoi ricordi

Che sono appesi sempre ai nostri sogni

Che solo tu sai colmare

Ma non lo vuoi più fare

Ho il cuore bucato

Sei tu che gli hai sparato

Soffri che più non posso

Stare fermo in questo posto

E svengo dentro a un ricordo

Perché ho il cuore bucato

Vivo dentro il passato

Sei tu che l’hai cambiato

E alle tue foto ormai ho dato fuoco

Ma il tuo ricordo non mi lascerà

Io mi vedo già spiccare il volo

Ma il mio cuore detesterà (sì, detesterà)

Ogni cosa di te (ogni cosa di me)

Ogni cosa che

Parlerà di te (parlerà di te)

Ho il cuore bucato

Sei tu che gli hai sparato

Ho il cuore bucato

Sei tu che gli hai sparato

Soffri che più non posso

Stare fermo in questo posto

E svengo dentro a un ricordo

Perché ho il cuore bucato

Vivo dentro il passato

Sei tu che l’hai cambiato

Il significato dell'inedito di Nicolò

Cuore Bucato è il terzo inedito di Nicolò all'interno dell'edizione 2024 di Amici, dopo Non mi dimenticherò di te e Yin e Yang. La canzone, presentata in anteprima durante l'ultima puntata del Pomeridiano dello scorso 9 marzo, accompagna il cantante nella fase Serale del programma. Il brano risulta più aperto, soprattutto nel racconto, rispetto ai precedenti, con al centro una relazione terminata non nel migliore dei modi, con il protagonista ancora sofferente, come si evince nel ritornello "Ho il cuore bucato, sei tu che gli hai sparato, soffri che più non posso stare fermo in questo posto". A sottolineare come il protagonista non sia andato avanti dopo la relazione, ci sono più spunti: da "Vivo dentro il passato, sei tu che l’hai cambiato" al tentativo di cancellare le foto che li ritraggono insieme, bruciandole. Il legame tra odio e amore raggiunge il suo culmine, quando Nicolò canta: "Ma il mio cuore detesterà, ogni cosa di te (ogni cosa di me), ogni cosa che parlerà di te".