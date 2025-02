Amici 2024, le pagelle di domenica 16 febbraio: un nuovo Nicolò al Serale, possibile addio per Luk3

video suggerito

A cura di Vincenzo Nasto

Nicolo e Luk3, Amici 2024

Domenica 16 febbraio è andata in onda la diciannovesima puntata del Pomeridiano di Amici 24, dove si sfidano gli allievi del talent di Maria De Filippi. La giuria è composta in questa puntata da Fiorella Mannoia, mentre nella gara di ballo arriva Garrison e Rossella Brescia. Jacopo Sol è assente per influenza. Nicolò, dopo aver rinunciato inizialmente alla maglia dorata, diventa il secondo concorrente ad accedere al Serale, dopo la prova con Halo di Beyonce, Sei nell’anima e Duemilaminuti: raggiunge Antonia. Qui le pagelle.

Antonia, voto 7,5

Lo spettacolo nello spettacolo: l’improvvisazione del ballerino Francesco regala un movimento a una voce di cui è difficile non innamorarsi. Non sarebbe esagerato dire che sembra più un’ospite della trasmissione che una concorrente. Ah, soprattutto quando canta così gli Psicologi.

Nicolò, voto 7:

Immaginarsi, fino a un mese fa, la sicurezza con cui Nicolò controlla Maria (il brano) e il pubblico, come quando si siede tra di loro, poteva rappresentare uno sforzo, anche per i più fiduciosi nel cantante. Merita, questa volta sì, la maglia del Serale: un merito arrivato anche attraverso la rinuncia di un percorso più spensierato.

Chiamamifaro, voto 7:

Le sembrano cucite addosso quelle note, quelle immagini, quella vocalità. Con Del Verde di Calcutta non c’è la mania di “copiare” tutti gli spazi e i silenzi dell’autore di Latina, alleggerendo il carico emotivo, senza banalizzarla. Se non è ancora il momento per una maglia dorata, è almeno un giorno di conferme.

SenzaCri, voto 6,5

La penalizza forse un approccio troppo soffice nei primi secondi del brano, ma quando parte il bridge di Scusa se non ho gli occhi azzurri di Francesca Michielin, c’è veramente poco da fare. Che bello affacciarsi di nuovo sul palco e trovarla in pace con sé stessa.

Deddè, voto 6:

Il brano di Matteo Romano è una piccola chicca del dream pop italiano che ha segnato, anche su piattaforme come TikTok Italia, un momento difficile come quello pandemico. E l’interpretazione di Deddè non è male, anche se lontana dallo “spirito originale”.

Vybes, voto 5:

Questa volta scivola su Parliamo di Luché: un’esibizione frenata, anche nella scrittura delle strofe. Viene salvato dalle scelte di Fiorella Mannoia, ma sarebbe un peccato rinunciare a questo punto del percorso, in qualche idea in cui non sembra neanche credere così tanto.

TrigNO, voto 5:

È straniante ascoltare un arrangiamento del genere per America di Gianna Nannini: è forse il primo a rendersene conto (insieme a Rudy Zerbi). Una traduzione che si avvicina forse più all’universo Cuoricini dei Coma_Cose, in cui però è difficile proiettare, almeno in questo tentativo, TrigNO.

Luk3, voto 5:

In un vortice di negatività che dura ormai da settimane, è riesumato un certo atteggiamento nei confronti del giovane cantante. Una figura in pieno stallo, in balia di una gag tra insegnanti, più che di un confronto sulle possibilità (poche) di accedere al serale. E la rinuncia sarebbe davvero grande.

Mollenbeck, voto 4,5:

Senza dover entrare in giudizi legati alla scelta di intrepretare in italiano Love Me Again di John Newman, l’impatto con il ritornello non rende giustizia a nessuno, nemmeno a Mollenbeck. E il problema non è solo il settaggio dell’autotune, con cui si scontra in maniera dolorosa.