Testo e significato di Solo se sbagli, la prima volta dei Negramaro con Tiziano Ferro I Negramaro hanno pubblicato nelle scorse ore il nuovo album in studio Free Love, in cui è contenuta la prima collaborazione con Tiziano Ferro in Solo Se Sbagli. Qui il testo e il significato della canzone.

A cura di Vincenzo Nasto

Negramaro e Tiziano Ferro, 2024

Un 2024 da incorniciare per i Negramaro, che dopo il ritorno/esordio al Festival di Sanremo con Ricominciamo tutto e un tour nei palazzetti che comincerà il prossimo 27 settembre 2025 al Palazzo del turismo di Jesolo, hanno pubblicato nelle scorse ore il loro nuovo album dal titolo Free Love. Si tratta del nono album in studio della band, a 21 anni dal loro esordio con Negramaro. All'interno anche JJ Julius Son, Fabri Fibra, Elisa, Jovanotti, Niccolò Fabi, Aiello, Malika. Tra i vecchi amici che accompagnano il nuovo disco della band di Giuliano Sangiorgi, arriva anche Tiziano Ferro nel singolo Solo Se Sbagli. Le loro strade si erano incrociate negli scorsi mesi, come ha raccontato la band in un post su Instagram: "In questo video eravamo con Tiziano Ferro a Bari, al suo concerto allo stadio San Nicola, era l’1 luglio 2023. Giuliano Sangiorgi aveva da poco scritto Solo se sbagli, la traccia insieme a Tiziano presente nel nostro nuovo album FREE LOVE, e ha pensato di fargliela ascoltare. Sentivamo che sarebbe stato il brano perfetto dove incontrarci per la prima volta e così è stato. Tutto il resto è racchiuso nella canzone, potrete ascoltarla da mezzanotte. Grazie Tiziano per aver preso parte a questo magico viaggio". Qui il testo e il significato di Solo Se Sbagli.

Il testo di Solo Se Sbagli

Ci sono giorni

In cui la vita

Ha senso solo per metà

Credi di essere nel giusto

Di aver la verità

Ma tra le mani hai solo neve

Che si scioglie al sole

Come in quei giorni

Che resti appeso a un filo e chi lo sa

Tu dove andrai a finire

Mentre scivoli in un tunnel?

Tutti parlavano di luce

Ma la luce dove sta?

E sei nel torto marcio

Ma non puoi dar ragione

A quel tuo orgoglio dentro

Che mica può sbagliare

E poi c’è sempre tempo

Tempo per rimediare

Puoi sempre dire a tutti

Che la vita è come un gioco:

Fa brutti scherzi

C’è chi vince e c’è chi perde

C’è chi resta in una zona d’ombra

E non si perde niente

Perché ha deciso che non conta

Questa gara senza fine

E tra il bene e il male

Ho fatto la mia scelta:

Voglio vivere e sbagliare

Io, voglio vivere e sbagliare

Solo se sbagli

Potrai imparare ad accettare

Che c’è un limite ad amare

Anche negli altri

Con gli occhi tristi

E se ti stanchi

Di avere sempre quel controllo

Quello che non puoi impazzire

In mezzo agli altri

Puoi sempre dirgli:

Che sei nel torto marcio

Ma non puoi dar ragione

A quel tuo orgoglio dentro

Che mica può sbagliare

E poi c’è sempre tempo

Tempo per rimediare

Puoi sempre dire a tutti

Che la vita è come un gioco:

Fa brutti scherzi

C’è chi vince e c’è chi perde

C’è chi resta in una zona d’ombra

E non vuole più niente

Perché ha deciso che non conta

Questa gara senza fine

E tra il bene e il male

Ho fatto la mia scelta:

Voglio vivere e sbagliare

Voglio vivere e sbagliare

Perché solo chi non prova mai

Nessun dolore

Non può capire quanto costa

Quanto costa questo amore

Questo amore

Che più sbagli e più guarisci

E finalmente ti ritrovi

Ogni volta che ti perdi

Hai davanti a te i giorni nuovi

E tanti errori

E ti innamori

Solo se sbagli

Solo se sbagli

Potrai imparare ad accettare

Che c’è un limite ad amare

Anche negli altri

Con gli occhi tristi

E se ti sbagli?

Il significato di Solo Se Sbagli

Solo Se Sbagli è uno dei singoli contenuti nel nuovo album dei Negramaro dal titolo Free Love e vede la collaborazione di Tiziano Ferro. La canzone, una ballad piano e batteria, nel racconto segue le orme del disco, che destina il suo messaggio di libertà a una società sempre più legata al concetto di prigionia. In questa canzone, viene preso come riferimento l'orgoglio umano come limite alla costruzione di ponti futuri, come quando Sangiorgi canta: "Credi di essere nel giusto, di aver la verità, ma tra le mani hai solo neve che si scioglie al sole". Il brano non cade nella ricerca malinconica dei rimorsi per gli errori commessi, anche ribalta il messaggio: "In mezzo agli altri uoi sempre dirgli che sei nel torto marcio, ma non puoi dar ragione a quel tuo orgoglio dentro, che mica può sbagliare e poi c’è sempre tempo tempo per rimediare". Tutto collima in una scelta, quella di "vivere e sbagliare", di provare emozioni forti, che anche quando "ogni volta che ti perdi, hai davanti a te i giorni nuovi e tanti errori". Un'esortazione a vivere, rischiare, mettersi in gioco per far fronte all'apatia della scelta più comoda, più pigra.