Testo e significato di Prostata Enflamada, Checco Zalone fa il record al cinema e canta la paura di invecchiare

Prostata Enflamada
Il nuovo film di Checco Zalone, Buen Camino – diretto da Gennaro Nunziante –ha incassato 5.671.922 di euro nel suo primo giorno di programmazione, giovedì 25 dicembre, risultando il terzo esordio migliore di sempre al cinema. Un riscontro non inaspettato ma che, probabilmente, ha superato le aspettative che pure erano ottime. Il film di Zalone, poi, contiene, come sempre, una canzone che lo caratterizza e che quest'anno è "Prostata Enflamada" – cantata dall'alter ego dell'attore Joaquin Cortison – che è stata presentata su Mediaset a reti unificate lo scorso 17 dicembre. Buon Camino raconta la storia di un padre ricchissimo e stupido che cerca di ricostruire un rapporto con la figlia minorenne che è scomparsa per fare il cammino di Santiago.
Il testo de La Prostata Enflamada di Checco Zalone
Esta noche d′amor e passion
Con la chica del mi corazón
Che vogliosa me aspetta nel letto
Ma io sto a el gabinetto
Da tre horas sto fermo così
Speranzoso che miro el WC
Finalmente sta una goccia de pipì
Todo qui, todo qui
chorus
Ai, la prostata enflamada
E non ve dico quanto ho pianto
E quell'urologo rideva
Mentre se sfilava el guanto
Ai, la prostata enflamada
La chicas puoi dimenticar
Che con la prostata que duele
Manco Pablo puoi Escobar
Ahi, ahi, ahi, ahi
Ahi, ahi, ahi, ahi
verse
E partire è un po′ como morir
Una sosta por ogni autogrill
Sulla strada Siviglia – Granada
Già l'ottava pisciada
La mì vida ora è misera e buia
Sienza più patanegra ed ‘nduja
Perché basta un tochino così
Brucia aquí, brucia aquí
chorus
Ai, la prostata enflamada
E me sentivo sotto assedio
Mentre l′urologo provava
Prima l′indice e poi il medio
Ai, la prostata enflamada
La chicas puoi dimenticar
Che con la prostata que duele
Manco Pablo puoi Escobar
Puoi Escobar
Il significato de La prostada enflamada
Essendo il Cammino di Santiago protagonista di questo film, la canzone non poteva che riprendere sonorità spagnole, con un testo cantato in spagnolo maccheronico. Zalone non è nuovo alla creazione di canzone ironiche che diventano successi, basti pensare a "Angela", "I uomini sessuali" o "Siamo una squadra fortissimi", tra le altre. Questa volta il brano non è direttamente legato alla trama del film, se non per qualche riferimento alla Spagna. Il brano parla, insomma, di un'infiammazione alla prostata che non dà tregua al protagonista della canzone, delle difficoltà a urinare e dell'urologo che cerca di guarirlo.
Prostada Enflamada, evidentemente, non è altro che una riflessione sulla paura di invecchiare e la malattia che nel film e viene declinato come una crescita più interiore da parte del protagonista. Una maturazione che l'attore e regista, però, vuole rendere ironica, vuole dissacrarla, ammorbidendo il significato del film con un pizzico di ironia. Perché prendersi sul serio va bene, ma mai troppo, soprattutto se vi chiamate Checco Zalone.