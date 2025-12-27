Testo e significato di Prostata Enflamada, Checco Zalone fa il record al cinema e canta la paura di invecchiare

Checco Zalone in Buen Camino

Il nuovo film di Checco Zalone, Buen Camino – diretto da Gennaro Nunziante –ha incassato 5.671.922 di euro nel suo primo giorno di programmazione, giovedì 25 dicembre, risultando il terzo esordio migliore di sempre al cinema. Un riscontro non inaspettato ma che, probabilmente, ha superato le aspettative che pure erano ottime. Il film di Zalone, poi, contiene, come sempre, una canzone che lo caratterizza e che quest'anno è "Prostata Enflamada" – cantata dall'alter ego dell'attore Joaquin Cortison – che è stata presentata su Mediaset a reti unificate lo scorso 17 dicembre. Buon Camino raconta la storia di un padre ricchissimo e stupido che cerca di ricostruire un rapporto con la figlia minorenne che è scomparsa per fare il cammino di Santiago.

Il testo de La Prostata Enflamada di Checco Zalone

Esta noche d′amor e passion

Con la chica del mi corazón

Che vogliosa me aspetta nel letto

Ma io sto a el gabinetto

Da tre horas sto fermo così

Speranzoso che miro el WC

Finalmente sta una goccia de pipì

Todo qui, todo qui

chorus

Ai, la prostata enflamada

E non ve dico quanto ho pianto

E quell'urologo rideva

Mentre se sfilava el guanto

Ai, la prostata enflamada

La chicas puoi dimenticar

Che con la prostata que duele

Manco Pablo puoi Escobar

Ahi, ahi, ahi, ahi

Ahi, ahi, ahi, ahi

verse

E partire è un po′ como morir

Una sosta por ogni autogrill

Sulla strada Siviglia – Granada

Già l'ottava pisciada

La mì vida ora è misera e buia

Sienza più patanegra ed ‘nduja

Perché basta un tochino così

Brucia aquí, brucia aquí

chorus

Ai, la prostata enflamada

E me sentivo sotto assedio

Mentre l′urologo provava

Prima l′indice e poi il medio

Ai, la prostata enflamada

La chicas puoi dimenticar

Che con la prostata que duele

Manco Pablo puoi Escobar

Puoi Escobar

Il significato de La prostada enflamada

Essendo il Cammino di Santiago protagonista di questo film, la canzone non poteva che riprendere sonorità spagnole, con un testo cantato in spagnolo maccheronico. Zalone non è nuovo alla creazione di canzone ironiche che diventano successi, basti pensare a "Angela", "I uomini sessuali" o "Siamo una squadra fortissimi", tra le altre. Questa volta il brano non è direttamente legato alla trama del film, se non per qualche riferimento alla Spagna. Il brano parla, insomma, di un'infiammazione alla prostata che non dà tregua al protagonista della canzone, delle difficoltà a urinare e dell'urologo che cerca di guarirlo.

Prostada Enflamada, evidentemente, non è altro che una riflessione sulla paura di invecchiare e la malattia che nel film e viene declinato come una crescita più interiore da parte del protagonista. Una maturazione che l'attore e regista, però, vuole rendere ironica, vuole dissacrarla, ammorbidendo il significato del film con un pizzico di ironia. Perché prendersi sul serio va bene, ma mai troppo, soprattutto se vi chiamate Checco Zalone.