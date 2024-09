video suggerito

Testo e significato di Immagina, Fudasca mette insieme Francesca Michelin, Mecna e Tredici Pietro Immagina è il nuovo singolo prodotto da Fudasca che, dopo un successo con gli artisti internazionali Alt Bloom e DUBLECAMP, torna a collaborare con tre musicisti italiani: Francesca Michelin, Tredici Pietro e Mecna.

La sonorità lo-fi che contraddistingue il produttore Fudasca torna ad accompagnarci nel nuovo pezzo Immagina. Uscito il 20 settembre, il brano è una grande collaborazione tra il producer e tre grandi artisti italiani. Unica voce femminile, quella di Francesca Michelin, accostata ai rapper Mecna e Tredici Pietro con cui il produttore ha già collaborato con i brani 07.34 e Big Panorama.

Il testo di Immagina

Tredici Pietro

Piangere, ridere, bere, fumare (Uoh, uoh)

Morire, rinascere, cose da fare con te (Uoh, uoh, uoh, uoh)

Non lo so (Oh)

Se uno come me ti distrae da tutte le cose

Che devi capire, rifare, distruggere, io non lo so, eh

Tu chi sei

Mi hai spogliato

Mi hai detto che io sono un ratto (Sei un ratto)

Perdonami se ti ho tradito (Scusami)

Non so nemmeno cosa ho fatto (Ti giuro)

Ed ho sognato

Noi due lontani per un attimo

Francesca Michielin

Immagina di arrivare alla luna in un salto

Così in alto, più in alto che c'è

Non è amore se entrambi abbiam perso

Io ho perso tempo e tu hai perso me

Tredici Pietro

Ti ho tenuto nascosto un segreto grandissimo

Cose bruttissime che non dirò

Non a te (Okay)

E sono, e sono fuori di notte, la luna mi parla (Uoh, okay)

Mi dice la strada nel buio, ma io non ho voglia (Io non ho voglia)

Non di te (No)

Ho voglia di scappare (Scappo)

E di trovare casa (Dove)

Dove non c'è una casa (Ah)

Tipo tra le tue gambe lunghissime (Oh, cazzo)

Cado, precipito giù (Giù)

Francesca Michielin, Mecna

Immagina di arrivare alla luna in un salto

Così in alto, più in alto che c'è

Non è amore se entrambi abbiam perso

Io ho perso tempo e tu hai perso me (Ah)

Mecna

Il tuo corpo è come una clessidra

Sono sabbia invisibile agli occhi

Un granello nel mare, una doccia gelata

Nel bagno dei nostri ricordi

Un gioiello costoso che luccica

La tua mano indiscreta nei miei double knee pant

Qualcosa mi dice

Che ci innamoriamo di quello che uccide

E lo giuro che io non ho pianto

Perfetti per l'uno, imperfetti per l'altro

Concedimi l'ultimo sbaglio

L'amore è finito, comincia l'inganno

Ci siamo lasciati cadere nel vuoto

Ma, come ne L'odio, il problema è poi come atterriamo

Ci abbiamo provato a cambiare le cose

Ma il mondo non è diventato quel posto migliore che immaginavamo

Francesca Michielin

Immagina di arrivare alla luna in un salto

Così in alto, più in alto che c'è

Non è amore se entrambi abbiam perso

Io ho perso tempo e tu hai perso me

Ho perso tempo e non so più che farmene

Di quello che mi resta

Ho aspettato te ne andassi per

Aspettarti alla finestra

E ora tu, tu, uh

Tornerai

Tu, tu, tu

Se tornerai

Il significato di Immagina

Un brano introspettivo che racconta un amore ormai inaridito, fallito, non solo perché il sentimento è diminuito, ma perché le circostanze hanno portato alla sua fine. Le due parti della coppia che dialoga e l’amarezza del rapporto si distinguono con le rime più crude e dure dei due rapper contrapposte al ritornello dolce di Francesca Michelin. Quello tra i rapper e la cantante sembra un dialogo che si va spegnendo, senza speranza o lieto fine. Il brano vuole mostrare la fugacità dell’amore frenetico di una coppia dei giorni nostri che non ha speranza di durare, e contrapporlo all'amore di altri tempi, raccontato quasi con un sentimento di nostalgia verso qualcosa che non potremo mai avere.

L'ultimo successo di Fudasca

La cifra stilistica del lo-fi di Fudasca si conferma perfettamente riconoscibile in questo brano, l’ultimo da lui prodotto dopo Tape 1: That’s Love, uscito a giugno in collaborazione con gli artisti internazionali Alt Bloom e DUBLECAMP. Il nome di Fudasca tornerà nelle case degli italiani questa domenica in occasione dello show di Amadeus Suzuki Music Party che andrà in onda su NOVE.