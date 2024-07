Testo e significato di 30°C, Anna mescola rap e tormentone estivo, ma scritto in inverno

video suggerito

Tra le canzoni che si giocano il titolo di tormentone estivo 2024 c'è senza dubbio 30°C di Anna che conquista le classifiche Spotify e FIMI.

La cover di 30°C di Anna

Continua a primeggiare nelle classifiche di Spotify – sia in quella quotidiana che settimanale – e in quelle della FIMI dove è seconda solo dietro a Sesso e Samba, 30°C di Anna, la canzone inclusa nel suo album d'esordio Vera Baddie. La rapper, infatti, ha pubblicato questa canzone per tuffarsi appieno nel mood delle canzoni estive, riuscendo a mettersi subito nelle prime posizioni – almeno per quanto riguarda i numeri – di questa classifica ideale, primeggiando anche su TikTok e diventando la canzone più a lungo in vetta della classifica singoli giornaliera di Spotify di quest’anno, avendo trascorso, al momento 5 settimane ininterrotte alla #1 della chart.

Il testo di 30°C di Anna

Non so mai decidere che cosa sia meglio (No, baby)

Però mi dispiace, in ogni caso I don't need you

Quando mando questa, balla tutta la label

Summer season, prendo il sole a Naples (Yeah)

Tu non devi mai paragonarmi a queste bitch

Lo sai che non siamo uguali

Puta madre, sono chiusa a fare questa hit

Fuori fanno trenta gradi

A-Abbronzatissima e bellissima

Ha-Ha gli occhi come il mare, corpo che ti fa fare: "Ah"

Abbronzatissima, simpaticissima

Ha-Ha in mano un Margarita e si gode la vita (Ah, ah)

Sabbia sopra la pelle

Paparazzata, sembro Kylie Jenner (Ah, ah)

Ho preso sole tutto il giorno

Ho la faccia rossa, sembro un beauty blendеr (Ah-ah-ah)

Da dove vengo sembran lе Maldive (Ah-ah, ah-ah)

Ce la fai solo se sei una believer (Ah-ah, ah-ah)

Self made bitch, no leader

Rockstar bitch like Bieber

Con il sale nei capelli

Sì, d'estate siamo tutti più belli (Oh, oh)

Sì, d'estate sono molto più baddie

Pure lui non sembra avere difetti (No, no)

E per me va loco come per la coco (Coco)

Mi stressa troppo, baby, non fare foto (Oh my God)

Tu non devi mai paragonarmi a queste bitch

Lo sai che non siamo uguali

Puta madre, sono chiusa a fare questa hit

Fuori fanno trenta gradi

A-Abbronzatissima e bellissima

Ha-Ha gli occhi come il mare, corpo che ti fa fare: "Ah"

Abbronzatissima, simpaticissima

Ha-Ha in mano un Margarita e si gode la vita

Rollie rosa matcha lo champagne (Bling)

Le mie baddies dicono "chapeau" (Sì)

Quest'estate sono in tutti i bar (Bling)

Ogni sera vedo un nuovo club (Ah)

Fino a che non viene la police

Che ci porta via di qua (Ni-no, ni-no)

Non dicono mai niente alla miss

Perché son bellissima (Let's go)

A-Abbronzatissima e bellissima

Ha-Ha gli occhi come il mare, corpo che ti fa fare: "Ah"

Abbronzatissima, simpaticissima

H-Ha in mano un Margarita e si gode la vita

A-Abbronzatissima e bellissima

Ha-Ha gli occhi come il mare, corpo che ti fa fare: "Ah"

Abbronzatissima, simpaticissima

Ha-Ha in mano un Margarita e si gode la vita (Ah, ah)

Il significato di 30°C

La canzone è una tipica summer song che gioca con gli stilemi dell'estate a cui si aggiungono, ovviamente, quelli del girl rap. Ci sono il Margarita e il riferimento alle Maldive, ci sono il sole, l'abbronzatura e il mare oltre ai riferimenti a classici come Abbronzatissima di Edoardo Vianello. Anna mescola italiano e inglese (e un pizzico di spagnolo che non fa mai male) con doppie e sporche e il riferimento a quelli che sono ormai classici delle sue canzoni, come "baddie" o l'egotrip declinato al femminile con un leggero accenno a una figura maschile che resta sempre, però, relegata in secondo piano.

Come è stata scritta la canzone di Anna?

Nell'intervista data a Fanpage.it Anna ha spiegato un piccolo trick, visto che in un paio di barre dice "Puta madre, sono chiusa a fare questa hit, fuori fanno trenta gradi" benché non fosse proprio così: "La canzone è nata quando fuori non facevano 30 gradi, innanzitutto. Una sera ero a casa a Milano e avevo voglia di fare un tormentone estivo tipo Vetri neri ma volevo che fosse solista, quest'anno, così avevo il beat di questo producer francese che ne fa un sacco con cassa dritta, melodici, che mi piacciono molto, su cui io vado molto liscia. Su questo tipo di beat i pezzi mi vengono molto facilmente, ne avevo una sfilza e questo, in particolare, si chiamava Puta Mama e mi ha dato questo input perché avevo voglia di fare questo tormentone estivo e ho immaginato questa voglia di divertimento e mi sono messa a lavorare su questa hit mentre avevo il riscaldamento in casa. Mi sono immedesimata nel pezzo estivo e mi è venuta questa cosa, ti giuro è arrivata in modo molto naturale, però credo che la cosa catchy, che ti rimane, è quel ‘ah-aaaahh', e quando l'ho mandata ai producer con cui lavoro me l'hanno confermato"