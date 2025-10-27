Musica e Cultura
“Stop, fermatevi”, Sarah Toscano chiede di fermare il suo concerto all’improvviso: una fan si è sentita male

Sarah Toscano ha fermato il suo ultimo concerto a Roma, lo scorso 25 ottobre, quando si è accorta che una ragazza in prima fila si stava sentendo male. “Stop, stop, fermatevi”, ha urlato al microfono chiedendo lo stop. Solo dopo essersi accertata che la situazione era migliorata, ha ripreso a cantare.
A cura di Elisabetta Murina
Immagine

Piccola interruzione durante il concerto di Sarah Toscano a Roma. La cantante, ex vincitrice di Amici, si stava esibendo a Largo Venue con il suo nuovo album Met Gala e ha chiesto di fermare tutto quando ha visto una fan che si stava sentendo male. "Stop, stop, stop. Fermatevi un attimo, scusatemi", ha urlato al microfono mentre stava cantando il brano Caos. Sui social il momento è diventato virale.4

Lo scorso 25 ottobre, Sarah Toscano si stava esibendo a Largo Venue (Roma) con il suo ultimo album e diversi ospiti, come Carl Brave e Mida. Mentre stava cantando il brano Caos, accompagnata dal suo corpo di ballo, ha deciso di interrompere l'esibizione quando ha visto che una ragazza in prima fila si stava sentendo male. Ha chiesto di fermare tutto, si è avvicinata al bordo del palco e ha controllato in prima persona cosa stava succedendo. Una ragazza probabilmente è svenuta a causa del troppo calore intorno e la cantante le ha parlato per accertarsi che stesse bene.

@.sarahtoscano. #sarahtoscano

Solo dopo aver capito che si stava riprendendo, Sarah Toscano ha continuato con il concerto e ha scelto di esibirsi di nuovo con lo stesso brano che aveva interrotto. La cantante sta portando in tour il suo ultimo album dal titolo Met Gala, che contiene brani diventati già successo in radio, come  Amarcord, presentato sul palco di Sanremo 2025, Semplicemente in collaborazione con Mida, Maledetto ti amo e Match Point. 

