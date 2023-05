Stefano Bollani dà spettacolo in Piano Solo, con Valentina Cenni si prova Via dei Matti a teatro Al teatro Trianon Viviani di Napoli, Stefano Bollani va in scena con Piano Solo, che dà prova del suo talento – da intrattenitore, pianista e divulgatore – cucendo lo spettacolo addosso alla città e al momento d’oro che sta vivendo. Sul palco a tratti anche Valentina Cenni, i due provano una possibile versione teatrale del loro show televisivo.

A cura di Andrea Parrella

Tra le conseguenze del talento emerge, sovente, quella di tracciare una distanza tra chi ne possiede e chi non può fare a meno di ammirarlo. Tale distanza può sfociare nel più inconfessabile dei sentimenti, l'invidia, vuoi per l'apparente irraggiungibilità di quel talento, ma anche per un atteggiamento di superbia e protervia in chi ne è portatore "sano". Preambolo necessario se parliamo di Stefano Bollani, che dimostra di sovvertire in modo netto questa legge.

Bollani a teatro con Piano Solo

Il pianista (una definizione riduttiva), in queste settimane in giro per i teatri italiani con il suo spettacolo Piano Solo, è la negazione della superbia, pur potendo vantare un talento che in Italia ha, attualmente, pochi eguali. Il titolo dello spettacolo non ha bisogno di ulteriori spiegazioni e rende l'idea della frugalità dell'impostazione scenica, con il pianoforte a farla naturalmente da padrone e un solo microfono posto a qualche passo di distanza che consente a Bollani di alzarsi e parlare al pubblico per presentare i brani che eseguirà. Lo fa in piedi anche se potrebbe farlo seduto al piano, ma queste parentesi da stand up comedian, apparentemente inessenziali, lasciano lo spazio a interludi ironici che confermano le qualità da intrattenitore di Bollani, per altro già note.

Marisa Laurito e lo scudetto del Napoli

Al teatro Viviani Trianon di Napoli era presente anche la direttrice Marisa Laurito. È lei ad introdurre la serata, di azzurro vestita per celebrare la vittoria dello scudetto del Napoli (come promesso), a lei va riconosciuto il merito di aver fatto conoscere Bollani e Valentina Cenni, come viene rimarcato durante l'esibizione. Il contesto della settimana di festa per celebrare un evento che non accadeva da 33 anni, offre sul piatto d'argento a Bollani l'occasione di sfoderare la sua passione viscerale per la tradizione partenopea, di cui ha una conoscenza profonda che gli consente di passare con agilità dai grandi classici come ‘O Sarracino a perle nascoste della canzone umoristica come ‘O tango ‘e Maradona di Bruno Lanza, passando per un medley di canzoni classiche napoletane travisate da Bollani coi nomi dei calciatori del Napoli.

C'è un po' di Via dei Matti in questo show

In questo condensato di musica, intrattenimento e ironia, non manca l'aspetto della divulgazione, componente cui Bollani dimostra di essere naturalmente interessato a prescindere dalla televisione. Più che divulgazione per lui è condivisione, così dispensa pillole su come Debussy scegliesse i titoli delle sue composizioni, che cosa sia una tonalità, Nino Rota e Fellini. Il tutto in un unico flusso, con la semplicità di Via dei Matti numero 0 che non a caso si sposta in teatro, visto che sul palco interviene anche Valentina Cenni e i due propongono alcuni momenti tratti dal programma, o comunque ispirati dallo stesso stile. Una sorta di prova generale per capire se il linguaggio a metà tra racconto e divulgazione di Via dei Matti possa vivere anche in teatro. Chi scrive lo conferma: può. Al netto della terza edizione del programma che non è ancora confermata, ma per la quale Bollani e Cenni si dicono disponibili, tocca aspettarsi presto un Via dei Matti numero 0 in tour.