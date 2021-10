Sta per uscire “Un amore chiamato politica”, il primo libro di Luigi Di Maio Luigi Di Maio ha scritto un libro: si intitola “Un amore chiamato politica. La mia storia e tutto quello che ancora non sapete” e uscirà il 26 ottobre per Mondadori. Il tomo rappresenterà l’occasione ideale per approfondire gli aspetti meno noti della carriera politica e della vicenda umana dell’attuale ministro degli Esteri.

Luigi Di Maio ha scritto un libro: si intitola "Un amore chiamato politica. La mia storia e tutto quello che ancora non sapete" e uscirà il prossimo 26 ottobre per la casa editrice Mondadori. Il tomo rappresenterà l'occasione ideale per approfondire gli aspetti meno noti della vita e della carriera politica dell'attuale ministro degli Esteri.

Un amore chiamato politica, il primo libro di Luigi Di Maio

I dettagli non sono ancora noti, ma la lettura della quarta di copertina fornisce qualche indizio: "Quello che si legge nelle pagine di questo libro è un Luigi Di Maio inedito, capace di tenere insieme il saggio politico e il racconto autobiografico: i valori di riferimento, i dubbi maturati, le paure più recondite, le vittorie e le sconfitte più eclatanti, la voglia di rivincita di un ragazzo del sud, gli errori che non ripeterebbe". Inoltre, sarà riservato ampio spazio al racconto dei rapporti di forza interni al Movimento 5 Stelle e al ruolo che Di Maio ha ricoperto nella mediazione tra le varie anime del partito, come "i retroscena dei due governi Conte e del governo Draghi", "il suo rapporto con Grillo, Casaleggio e Conte" e "il futuro del Movimento". Non dovrebbe mancare una sezione più strettamente personale che scioglierà alcuni nodi relativi passato dell'attuale ministro degli Esteri, come il suo rapporto con i genitori, gli anni del liceo e dell'università e le reazioni alle critiche dei suoi avversari politici.

Di Maio e gli altri autori a 5 stelle

Il libro fornirà dei punti di vista inediti sull'esperienza di governo di Di Maio, che si è dipanato nell'arco di tre esecutivi (i due governi Conte e il governo Draghi). L'attuale capo della Farnesina non è l'unico membro del Movimento 5 Stelle ad essersi cimentato nella scrittura: Alessandro Di Battista (che, oggi, è fuoriuscito dal partito) ne ha scritti già cinque e Rocco Casalino, ex portavoce ufficiale di Conte, ha pubblicato lo scorso la sua auto-biografia. Anche l'ex ministro dei Trasporti Danilo Toninelli ha pubblicato un libro nel 2021: si intitola "Non mollare mai: La storia del ministro più attaccato di sempre" e si tratta di un'autoproduzione.