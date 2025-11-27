Spray al peperoncino al concerto di Anna Pepe a Bologna: evento sospeso e fuga dall’Unipol Arena

Momenti di panico al concerto di Anna Pepe nel bolognese. Qualcuno ha spruzzato dello spray al peperoncino, tra lievi malori e principi di intossicazione in molti hanno lasciato il palazzetto. Fortunatamente non ci sono state gravi conseguenze.

Il concerto di Anna Pepe di mercoledì 26 novembre, all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno, vicino Bologna, è stato improvvisamente sospeso a seguito di un accadimento che ha generato non pochi momenti di panico tra i presenti. Tra coloro che avevano preso parte all'evento, qualcuno ha pensato di spruzzare dello spray al peperoncino, sollevando attimi di forte agitazione.

La performance è stata interrotta, ed è stata proprio la cantante che durante uno dei suoi brani si è accorta che qualcosa non stava andando per il verso giusto e si è fermata per chiedere cosa stesse accadendo. Intanto, coloro che erano entrati in contatto con lo spray cercavano di allontanarsi e in un attimo i presenti in platea hanno provato ad abbandonare il palazzetto ormai pieno. Fortunatamente, però, non ci sono stati problemi di evacuazione del posto e nemmeno gravi conseguenze.

Nonostante ciò, però, alcune persone hanno manifestato lievi malori, principi di intossicazione e c'è stato anche chi è stato portato fuori con una barella, ed è stato soccorso stesso sul posto per limitare i danni dell'accaduto. Dopodiché Anna Pepe è comunque tornata ad esibirsi, seppur per pochi brani, dal momento che ha percepito lei stessa che il clima dell'evento non era più goliardico come all'inizio della serata. Nel frattempo, a coloro che hanno deciso di non lasciare il palazzetto, è stata offerta una bottiglina d'acqua per ristorarsi dopo lo spavento.

Giunti alle 23, quindi, il concerto si è definitivamente concluso. Tra i presenti anche alcuni ragazzi accompagnati dai genitori che, infatti, dopo aver assistito all'accaduto non hanno potuto fare a meno di lamentarsi per i mancati controlli all'ingresso dell'Arena, sebbene fortunatamente non ci siano stati conseguenze gravi e il tutto si è risolto in poco tempo. Al momento, da parte della cantante, non c'è stato alcun commento.