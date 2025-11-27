Spray al peperoncino al concerto di Anna Pepe a Bologna: evento sospeso e fuga dall’Unipol Arena
Il concerto di Anna Pepe di mercoledì 26 novembre, all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno, vicino Bologna, è stato improvvisamente sospeso a seguito di un accadimento che ha generato non pochi momenti di panico tra i presenti. Tra coloro che avevano preso parte all'evento, qualcuno ha pensato di spruzzare dello spray al peperoncino, sollevando attimi di forte agitazione.
La performance è stata interrotta, ed è stata proprio la cantante che durante uno dei suoi brani si è accorta che qualcosa non stava andando per il verso giusto e si è fermata per chiedere cosa stesse accadendo. Intanto, coloro che erano entrati in contatto con lo spray cercavano di allontanarsi e in un attimo i presenti in platea hanno provato ad abbandonare il palazzetto ormai pieno. Fortunatamente, però, non ci sono stati problemi di evacuazione del posto e nemmeno gravi conseguenze.
Nonostante ciò, però, alcune persone hanno manifestato lievi malori, principi di intossicazione e c'è stato anche chi è stato portato fuori con una barella, ed è stato soccorso stesso sul posto per limitare i danni dell'accaduto. Dopodiché Anna Pepe è comunque tornata ad esibirsi, seppur per pochi brani, dal momento che ha percepito lei stessa che il clima dell'evento non era più goliardico come all'inizio della serata. Nel frattempo, a coloro che hanno deciso di non lasciare il palazzetto, è stata offerta una bottiglina d'acqua per ristorarsi dopo lo spavento.
Giunti alle 23, quindi, il concerto si è definitivamente concluso. Tra i presenti anche alcuni ragazzi accompagnati dai genitori che, infatti, dopo aver assistito all'accaduto non hanno potuto fare a meno di lamentarsi per i mancati controlli all'ingresso dell'Arena, sebbene fortunatamente non ci siano stati conseguenze gravi e il tutto si è risolto in poco tempo. Al momento, da parte della cantante, non c'è stato alcun commento.