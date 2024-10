Spende 4000 dollari per una chitarra autografata da Taylor Swift e la distrugge, ecco il video In Texas un uomo ha comprato una chitarra di Taylor Swift per 4000 dollari a un’asta di beneficienza solo per distruggerla davanti a tutti con un martello. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Elena Betti

Taylor Swift (Getty Images)

In Texas, l’intento nobile di un’asta di beneficienza per donare i soldi all’istruzione giovanile, è stato messo da parte a causa di un atto assurdo compiuto da uno dei partecipanti. Un uomo ha infatti speso 4000 dollari per comprare una chitarra autografata da Taylor Swift con il solo scopo di distruggerla.

Compra la chitarra autografata da Taylor Swift e la distrugge

Siamo nella contea di Ellis, in Texas, dove i cittadini sono soliti organizzare ogni anno l’Ellis County Wild Game Dinner, un evento senza scopo di lucro che viene organizzato ogni anno con il fine di raccogliere fondi da dare in beneficenza per promuovere l’istruzione agricola giovanile. Per l’asta è stata donata anche una chitarra che raffigura la stampa del merchandising dell’Eras Tour, il tour mondiale di Taylor Swift, che ha anche autografato lo strumento. Con tutti i fan che l’attuale regina del pop ha in tutto il mondo, accaparrarsi quella chitarra sarebbe sicuramente stato il sogno di tanti. A ottenerla è stato però un uomo che evidentemente non teneva molto a costodirla accuratamente. La chitarra è stata battuta all’asta per ben 4000 dollari e subito dopo l'uomo ha deciso di distruggerla. Sul web girano i video che testimoniano l’evento: dopo essersela accaparrata l’uomo si è alzato per andarla a ritirare e quando vi si è avvicinato, oltre che lo strumento, gli stato dato anche un martello con cui ha iniziato a colpire ripetutamente la chitarra. Contro ogni aspettativa, considerando quanti siano gli swifties al mondo e quanto siano protettivi nei confronti della cantante, nella sala c’era solo una folla che lo applaudiva e il banditore che rideva divertito al microfono. L’uomo si è fermato poco prima di sbattere la chitarra a terra solo perché bloccato in tempo dal banditore dell’asta.

La risposta di Taylor Swift

Per il momento la cantante non ha ancora commentato l’accaduto, probabilmente anche perché impegnata nelle ultime due date del suo grandioso Eras Tour. Il tour da un miliardo di dollari si concluderà il 3 novembre al Lucas Oil Stadium di Indianapolis, ma la cantante ha in programma anche altri tre concerti a Vancouver dal 6 all’8 dicembre. Chissà se commenterà lei stessa il fatto o se lascerà fare tutto al karma come lei stessa canta nell’omonima canzone dell’album Midnights.