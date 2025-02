video suggerito

Shakira ricoverata in ospedale annulla il concerto a Lima: "Tornerò il prima possibile" Shakira ha annunciato di essere ricoverata in ospedale a Lima, in Perù, a causa di problemi di salute. La star colombiana ha lasciato alcuni messaggi sui suoi canali social, mostrandosi dispiaciuta per l'annullamento del concerto.

Shakira è stata ricoverata in Perù. Ad annunciarlo è stata la cantante, che sul suo profilo social ha lasciato un lungo messaggio in cui spiegava di aver dovuto annullato la data del tour, specificando di aver avuto problemi di salute. Dopo aver appreso la notizia, tanti dei suoi fan si sono diretti verso l'ospedale per accertarsi delle sue condizioni.

Shakira ricoverata in ospedale, l'affetto dei fan

Shakira ha annullato il suo concerto a Lima, in Perù, dopo essere stata ricoverata in ospedale per dolori addominali. La cantante, impegnata nel suo primo tour mondiale dopo sette anni, ha spiegato sui social di essersi recata al pronto soccorso della capitale peruviana. La star 48enne, che da poco ha conquistato un Grammy per il miglior album pop latino Las mujeres no lloran, ha iniziato i suoi concerti a Rio de Janeiro e avrebbe dovuto esibirsi domenica e lunedì dopo un'assenza di quattordici anni da Lima. Tra le quasi 50 date previste per i suoi concerti anche gli Stati Uniti e il Canada.

Il messaggio di Shakira sui social: "Vorrei esibirmi il prima possibile"

"Mi dispiace informarvi che ieri sera (sabato, ndr) ho dovuto recarmi al pronto soccorso per un problema addominale e attualmente sono ricoverata in ospedale". Con queste parole inizia il messaggio condiviso – sia in spagnolo che in inglese – da Shakira sui suoi social. E ancora: "I dottori mi hanno detto di non essere nelle condizioni di potermi esibire". Nella ig story successiva, invece, la popstar ringraziava i fan per l'affetto ricevuto in queste ore:

Grazie a tutti per i messaggi di affetto. Mi date tantissima forza. Vi amo con tutto il mio cuore.

La cantante ha fatto sapere che tornerà a esibirsi il prima possibile: "Il mio team e il promoter stanno già lavorando a una nuova data". Sembra che oggi, quando la cantante ha lasciato la clinica di Lima, ad attenderla fuori dalla sua struttura ci siano state decine e decine di fan, preoccupati per le condizioni di salute della popstar colombiana.