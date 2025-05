video suggerito

Shade dimesso dall’ospedale dopo l’infezione ai polmoni: “Torno a casa, ma non è finita qui” Shade è stato dimesso dall’ospedale. Il cantante ha fatto sapere di essere tornato a casa dopo oltre due settimane ricoverato a causa di una grave infezione ai polmoni, l’adenovirus. “Torno a casa, ma non è finita qui”, ha poi aggiunto. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

33 CONDIVISIONI condividi chiudi

Shade è stato dimesso dall'ospedale. Il cantante ha fatto sapere di essere tornato a casa dopo oltre due settimane ricoverato a causa di una grave infezione ai polmoni da adenovirus. Il racconto attraverso un video su Instagram, precisando che però dovrà tornare per sottoporsi a ulteriori controlli.

Shade torna a casa dall'ospedale: "I miei polmoni quasi guariti"

In un video pubblicato su Instagram, Shade si è mostrato in ospedale e ha fatto sapere di essere stato dimesso. Il cantante ha raccontato che i suoi polmoni sono quasi completamente guariti: "Resta solo un leggero strascico". E con ironia ha aggiunto: "Mi hanno fatto tornare a casa anche perché secondo me non mi sopportavano più, avevamo trasformato la stanza in uno studio di registrazione". Poi ha spiegato che dovrà tornare per sottoporsi a ulteriori controlli perché "mica è finita qui".

Cosa è successo a Shade: il ricovero per adenovirus

Shade, all'anagrafe Vito Ventura, aveva raccontato fin da subito sui social cosa gli era accaduto. Il cantante era stato ricoverato per una infezione ai polmoni, che gli aveva causato gravi difficoltà respiratorie: "Ho smesso di respirare, sono finito al Pronto Soccorso e hanno fatto sì che respirassi di nuovo". E con ironia aveva spiegato: "Quello che dovrò affrontare non è una passeggiata, ma sicuramente c'è di peggio. Immagino sia il prezzo da pagare per aver provato a uccidere la musica italiana". Dall'ospedale, aveva anche espresso la sua rabbia perché il suo concerto era stato cancellato senza che nessuno lo avvisasse, proprio mentre le sue condizioni di salute stavano migliorando.