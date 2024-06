video suggerito

Sfera Ebbasta regala un accredito al fan che ha respinto, lui si scusa: "Ho sbagliato, sei il mio idolo" Il giovane fan salito sul palco e respinto da Sfera Ebbasta durante il suo concerto ha pubblicato un video di scuse nei confronti del cantante. Il rapper ha scritto un messaggio su Threads annunciando di volergli regalare un accredito per uno degli show del 2025.

Giorni fa avevano fatto discutere le immagini in cui Sfera Ebbasta respingeva e rifiutava un abbraccio da parte di un giovane fan salito sul palco di San Siro. Il cantante, durante il concerto, aveva spiegato di aver agito così per questioni legate alla sicurezza. Dopo l'ondata di polemiche, il ragazzino si è scusato in un video pubblicato TikTok: "Quello che ho fatto è sbagliato, comprendo il suo gesto". Nelle stesse ore il rapper ha lanciato un appello su Threads, chiedendo chi fosse il giovane e annunciando di volergli regalare un accredito.

Le parole del giovane fan su TikTok

"Vedo che tanta gente sta andando contro Sfera, può essere in parte giusto per il modo che ha usato nei miei confronti, ma è sbagliato quello che ho fatto: comprendo il gesto" inizia così il video diffuso su TikTok dal giovane fan salito sul palco a San Siro. Il ragazzo chiarisce di non provare rabbia nei confronti del rapper:

Non me la prendo con Sfera perché anche io probabilmente al suo posto avrei fatto la stessa cosa e resterà comunque il mio idolo. Sfera se tu guarderai questo video, sappi che non volevo farti passare per quello cattivo, non volevo metterti tutta la gente contro e sarai sempre il mio idolo.

Le scuse di Sfera Ebbasta: "Non volevo, gli regalo un accredito"

Nelle stesse ore in cui il ragazzino diceva la sua sulla vicenda, Sfera Ebbasta ha rotto il silenzio pubblicando un messaggio su Threads. Il cantante si è scusato con il giovane salito sul palco, chiedendo chi fosse per regalargli un accredito: "Mi spiace per il ragazzino che è salito sul palco. Scusa Bro, non volevo. Se qualcuno lo conosce me lo linki e gli regalo un accredito per uno degli show del 2025". A commentare è il fan, che si scusa ancora una volta: "Sono io Sfera, non preoccuparti anzi scusa se ti ho disturbato durante lo show".