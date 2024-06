Sfera Ebbasta respinge un fan salito sul palco: “Se si fa male qualcuno è colpa mia”, polemiche sui social

video suggerito

Durante il concerto di Sfera Ebbasta di martedì 25 giugno a San Siro un fan è salito sul palco. La scena, filmata e finita sui social, ha scatenato un'ondata di polemiche perché nelle immagini si vede il cantante respingere il ragazzo e rifiutare il suo abbraccio. Poco dopo l'artista ha spiegato le motivazioni dietro al suo gesto, chiarendo che si trattasse di una questione legata alla sicurezza.

Cosa è successo durante il concerto di Sfera Ebbasta

Nel video che in queste ore sta facendo il giro del web si vede un ragazzino salire sul palco e correre ad abbracciare Sfera Ebbasta. La reazione del cantante ha generato un'ondata di sdegno generale e anche nel video si sente qualcuno protestare. L'artista, infatti, ha respinto il ragazzo, allontanandosi e continuando a cantare come se nulla fosse.

La spiegazione del cantante

Poco dopo l'accaduto, Sfera ha spiegato le motivazioni dietro al suo gesto. Il cantante ha chiarito che ciò che l'ha spinto a rifiutare l'abbraccio del fan siano state questioni legate alla sicurezza:

Lo dico una volta sola raga, quando vi devo dare il cinque scendo io. Per favore non venitemi a ca*are il caz*o sul palco. Vi scongiuro per favore. Vi voglio bene a tutti, ovviamente. Scenderò dopo a dare il 5 a tutti e 60mila… Non è vero, solamente a qualcuno. Però per favore basta salire sul palco perché se si fa male qualcuno poi è colpa mia. Quando in verità non è così.

Sui social le reazioni si sono spaccate. Una parte degli utenti su X ha giudicato il comportamento di Sfera Ebbasta come una mancanza di rispetto e una dimostrazione di ingratitudine nei confronti di un giovane fan. Altri invece, hanno difeso l'artista sottolineando i rischi in cui sarebbe potuto incorrere. Il cantante, per il momento, non ha ancora risposto alle polemiche che in queste ore stanno circolando su web e social.