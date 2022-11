Scoperto un tunnel sotto a un tempio in Egitto, potrebbe portare alla tomba di Cleopatra In Egitto è stato scoperto un tunnel che secondo l’archeologa Kathleen Martinez potrebbe portare alla tomba di Cleopatra.

Il Ministero del Turismo e dei Monumenti egiziano ha reso noto che è stato scoperto un tunnel di oltre un chilometro sotto al Tempio Tapuziris Magna, a ovest di Alessandria. Una scoperta importante perché quel tunnel- che si trova a 13 metri sotto terra – potrebbe portare alla tomba di Cleopatra, alla cui ricerca si dedica da 20 anni l'archeologa Kathleen Martinez dell'Università di Santo Domingo. Il tunnel è lungo 1305 chilometri ed è alto circa due metri, definito un miracolo geometrico: "Lo scavo ha rivelato un enorme centro religioso con tre santuari, un lago sacro, più di 1.500 oggetti, busti, statue, pezzi d'oro, una vasta collezione di monete raffiguranti Alessandro Magno, la regina Cleopatra e i Tolomei", ha detto Martinez alla CNN.

Stando a quanto dichiarato dal Dr Mustafa Waziri, segretario generale del Consiglio Supremo di Archeologia, "studi preliminari suggeriscono che il design architettonico del tunnel scoperto è molto simile a quello del tunnel greco di Jubilinos, ma più lungo, descrivendolo come un miracolo geometrico" e ha aggiunto, stando sempre alla nota del Ministero che "durante gli scavi e l'indagine archeologica del tunnel è stata scoperta una parte del tunnel sommersa sotto l'acqua mediterranea". Sempre alla CNN Martinez ha spiegato che questa è proprio la parte più interessante della scoperta e che l'esplorazione di questa parte sottomarina sarà il prossimo passo della sua ricerca che, specifica, è mossa da perseveranza e non ossessione, come ha spiegato lei stessa.

Già negli anni scorsi erano state fatte scoperte molto importanti, ma questo è un notevole passo avanti: "Sono state scoperte anche una rete di tunnel che si estendono dal lago King Marriott al Mediterraneo, 16 sepolture all'interno di tombe scolpite di roccia comunemente usate nei secoli greco e romano – continua la nota del Ministero -, oltre a una serie di mummie che evidenziano le caratteristiche del processo usato durante il periodo greco e romano". A far pensare all'archeologa che Il Tempio di Osiride sia il luogo giusto per trovare la tomba di Cleopatra è anche che la regina era considerata l'incarnazione umana della dea Iside e in più "nessun altro luogo, struttura o tempio combina così tante condizioni come il tempio di Taposiris Magna". Certo è che se i tunnel porteranno veramente alla tomba di Cleopatra, Martinez ha detto alla CNN che "sarà la scoperta più importante del secolo".