Scoperti reperti di 3000 anni fa e un cimitero durante la costruzione di una strada in Inghilterra Reperti di 3000 anni fa e un cimitero sono stati ritrovati durante i lavori archeologici per la costruzione di una strada in Suffolk, Inghilterra.

A cura di Redazione Cultura

Reperti dell'Età tardo bronzo del Suffolk

Durante le attività archeologiche svolte durante la costruzione di una strada in Gran Bretagna sono stati scoperti reperti risalenti a 3.000 anni fa, all'età del tardo Bronzo, e un cimitero che conteneva un totale di 18 sepolture. Stando ai rilevamenti la datazione al radiocarbonio confermano che risalgono al 1200aC, ovvero quella che chiamiamo la tarda Età del Bronzo. La Contea di Suffolk scrive, riprendendo la Oxford Archeology "che sono state rinvenute le buche per pali di due case circolari, numerose strutture a quattro e sei pali e due canaloni ad anello, insieme a numerosi reperti ceramici".

Tra i reperti degni di nota ci sono anche "ceramiche della cultura Deverel-Rimbury (com'è chiamata la cultura archeologica della media età del bronzo britannica) risalenti al 1150-800 a.C. circa, pesi frammentati in argilla cotta, una fusaiola in argilla, urne cinerarie, un perno in lega di rame, una selce lavorata, incluso un raro esempio di macina in selce, utilizzata per macinare a mano il grano e trasformarlo in farina", ovvero tutti reperti che indicano un insediamento con un'economia agricola mista, che includeva la produzione di cereali e l'allevamento di bovini.

Il campo in cui è stato ritrovato il cimitero di 3000 anni fa in Suffolk

"I resti dell'età del bronzo sono stati una scoperta importante per la comprensione dell'attività preistorica lungo questo tratto della valle di Gipping – dichiara Chris Thatcher, Senior Project Manager di Oxford Archaeology -. Alcuni aspetti dei resti dell'insediamento sono di notevole importanza nel più ampio contesto regionale, in particolare i consistenti ritrovamenti ceramici, il cimitero cinerario e il modo in cui era organizzato il paesaggio agricolo. Una caratteristica distintiva di questo cimitero è la sua vicinanza agli edifici e alla vita quotidiana: si deduce che gli abitanti dell'insediamento fossero probabilmente sepolti nelle vicinanze".

Thatcher sostiene, quindi, che "questo fa parte di un modello emergente di attività di sepoltura della tarda età del Bronzo e sembra segnare un cambiamento rispetto alla preferenza della media età del Bronzo per i cimiteri più grandi, tipicamente all'interno di estesi sistemi di campi, o per la sepoltura dei defunti presso monumenti ancestrali preesistenti. L'intensa attività della tarda età del Bronzo si localizzò sulle ghiaie di dilavamento glaciale che affiorano sui pendii inferiori del versante settentrionale della valle del fiume Gipping".