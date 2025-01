Sanremo 2025, Al Bano come sostituto di Emis Killa al Festival? La risposta del cantante

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Al Bano ha commentato la decisione di Emis Killa di ritirarsi dal Festival di Sanremo 2025. Il rapper è indagato dalla procura di Milano per associazione a delinquere e per questo motivo ha deciso di fare un passo indietro. Il cantante di Cellino San Marco che ha proposto tre canzoni a Carlo Conti nella speranza di poter partecipare alla kermesse tra i Big, si è detto non favorevole a un eventuale ripescaggio: "Non accetterei di sostituire qualcuno", le parole all'Adnkronos.

Le parole di Al Bano sul ritiro di Emis Killa da Sanremo

"Ha fatto bene a ritirarsi e a evitare polemiche": così Al Bano ha commentato la decisione di Emis Killa di ritirarsi dal Festival di Sanremo 2025 a seguito delle notizie che lo vedono indagato per associazione a delinquere nell'inchiesta ultrà. All'Adnkronos il cantante di Cellino San Marco ha continuato: "Sanremo è un palcoscenico dove già è difficile rimanere sereni quando si va a cantare a cuor leggero, figuriamoci con un peso mediatico del genere addosso". Sul posto all'Ariston tra i Big rimasto scoperto ha rivelato: "Non mi fa gola. Avevo un mio piano con Sanremo quest'anno. Tornarci per dire: questo è il mio ultimo Sanremo da concorrente. Di canzoni gliene ho presentate tre. Conosco il mio valore e non lo svendo, un valore che va oltre le Alpi e anche oltre gli Urali". Al Bano ha spiegato che non accetterebbe neanche se fosse Carlo Conti a chiederglielo: "Ne parleremmo ma state sicuri che non lo farà. E comunque credo che non accetterei di sostituire qualcuno, non fa parte dei miei piani".

Il ritiro di Emis Killa da Sanremo 2025: cosa è successo

È arrivato ieri pomeriggio il breve comunicato, scritto in una IG story, di Emis Killa nel quale annuncia la sua decisione di ritirarsi dalla kermesse. Il rapper, dopo aver appreso di essere indagato per associazione a delinquere nell'ambito dell'inchiesta Ultrà e dopo essere stato colpito dal Daspo che gli vieta di assistere alle partite di calcio a Milano, ha deciso di fare un passo indietro. "Apprendo oggi dai giornali che sono indagato (a me è stato notificato esclusivamente il daspo, che è un atto amministrativo e non penale) e se questo corrisponderà al vero sarà importante che l'indagine faccia il suo corso e la magistratura possa lavorare in serenità senza polemiche o pressioni e circhi mediatici", le parole prima di comunicare la sua volontà di ritirarsi.