Sangiovanni in pausa dalla musica, Tiziano Ferro: "Troppe responsabilità, so bene che vuol dire" Non solo Emma, Madame e Francesca Michielin. Sono tanti i colleghi che hanno voluto lasciare un messaggio di supporto a Sangiovanni, tra questi c'è anche Tiziano Ferro.

Il post con cui Sangiovanni annunciava la sua pausa dalla musica – rimandando il concerto di ottobre al Forum di Assago e l'uscita del suo nuovo album – aveva fatto sì che moltissimi cantanti e colleghi gli mostrassero affetto e solidarietà. Tra i primi messaggi di supporto quello di Madame, Emma e tanti altri Big in gara a Sanremo 2024. Anche Tiziano Ferro ha scelto di manifestare sostegno nei confronti del giovane artista, scrivendogli che capisce bene quello che sta passando e chiedendogli di prendersi cura di sé.

Il messaggio di Tiziano Ferro a Sangiovanni

Sembra che Tiziano Ferro si rispecchi nelle parole di Sangiovanni, così sui social lascia un messaggio al giovane collega:

Caro Sangio sei giovane e ti sono piovute addosso immense responsabilità; tutte insieme e da un giorno all’altro. So bene cosa vuol dire avere la tua età e ritrovarsi nello stato che hai descritto in questo post.

Tiziano Ferro aggiunge che anche lui da giovane avrebbe voluto che qualcuno – come un amico, un conoscente o una persona adulta – gli consigliasse di prendersi una pausa.

Se c’è qualcosa della quale avrei avuto bisogno all’epoca era semplicemente di un amico, un conoscente o anche solo una persona più adulta e saggia di me che mi dicesse: Non lasciare siano gli altri a decidere ciò che ti rende felice e ciò che no. Prenditi il tempo del quale hai bisogno e vedrai che troverai la chiarezza che adesso non hai". Quindi, ecco, sottoscrivo il virgolettato e aggiungo: a costo di importelo, prenditi cura di te. Farà bene al tuo spirito ma anche allo spirito di chi ti sta accanto. Prenditi il tempo del quale hai bisogno.

Tiziano Ferro e la salute mentale, l'importanza di prendersene cura

Tiziano Ferro in passato aveva parlato apertamente di temi legati alla salute mentale. Il cantautore non ha mai nascosto di aver sofferto di depressione, cercando sempre di sottolineare l'importanza della terapia e provando a sradicare lo stigma associato a questi argomenti. Anche nel suo esordio letterario, intitolato La felicità al principio, non mancano i riferimenti alle dipendenze, ai traumi alimentari e al benessere mentale.