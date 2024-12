video suggerito

Romanze senza tempo, la celebrazione del Belcanto di Giancarlo Lucariello con la voce di Luca Notari Un'operazione che scava nella tradizione musicale italiana del Belcanto. Alla guida del progetto Giancarlo Lucariello, accompagnato dall'interpretazione del cantante Luca Notari.

A cura di Andrea Parrella

È uscito il 6 dicembre ‘Un mondo in cui credere – Romanze senza tempo’. Un'operazione che scava nella tradizione musicale italiana del Belcanto, tecnica di canto virtuosistico caratterizzata dal passaggio omogeneo dalle note gravi alle acute, da agilità nell'ornamentazione e nel fraseggio e dalla concezione della voce umana come strumento. Alla guida del progetto Giancarlo Lucariello, celebre per il suo ruolo di primo ‘regista della musica’ in Italia, accompagnato dall'interpretazione del cantante Luca Notari. A impreziosire l'opera, la voce narrante di Marco Attanasio, che apre e chiude l’album con una ‘Presentazione’ e i ‘Titoli di coda’.

La carriera di Giancarlo Lucariello

Lucariello Ha iniziato la sua carriera producendo i Pooh (1970-1976), contribuendo a trasformarli in un fenomeno musicale e culturale con album iconici come ‘Opera prima’, ‘Alessandra’, ‘Parsifal’, ‘Un po’ del nostro tempo migliore’ e ‘Forse ancora poesia’ e successi immortali quali ‘Tanta voglia di lei’, ‘Pensiero’ ecc.

Tra i compositori e autori delle romanze, alcune delle firme più prestigiose del panorama musicale italiano: Maurizio Fabrizio, Marco Betta, Guido Morra, Vincenzo Incenzo, Pino Marino, Ennio Speranza, Enzo De Rosa e Maurizio Galli.

Il progetto di Un mondo in cui credere

Molte delle canzoni incluse nel disco sono rimaste per anni in attesa del momento giusto per essere condivise con il pubblico, rendendo questa uscita un evento unico e irripetibile. ‘Un mondo in cui credere – Romanze senza tempo’ si configura come un’opera da vivere tutta d’un fiato, un tributo alla grande tradizione lirica italiana, riconosciuta dall’Unesco come patrimonio immateriale dell’umanità. Ogni romanza, con la sua melodia avvolgente e i testi profondi, racconta emozioni universali: dal pianto alla gioia, dall’amore alla solitudine, fino alla speranza. Questi i brani: ‘Bel canto’, ‘Golfo mistico’, ‘Del perduto amore’, ‘Rosa che stai nascendo’, ‘Parlavamo alle stelle’, ‘Poeta inutile’, ‘Che mistero è l’amore’, ‘Vento nell’anima’, ‘Un mondo in cui credere’.