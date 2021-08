Robin fa coming out come queer: l’aiutante di Batman accetta l’invito di un ragazzo La Dc Comics ha confermato che in Batman: Urban Legends #6 di questa settimana Robin farà coming out come persona queer. L’assistente di Batman, che nella vita “reale” è Tim Drake (terza reincarnazione del personaggio dell’universo DC), infatti, accetterà l’invito a uscire del suo amico Bernard.

A cura di Redazione Cultura

La Dc Comics ha confermato che in Batman: Urban Legends #6 di questa settimana Robin farà coming out come persona queer. L'assistente di Batman, che nella vita "reale" è Tim Drake (terza reincarnazione del personaggio dell'universo DC), infatti, accetterà l'invito a uscire di Bernard, sebbene sia ancora in una fase di ricerca reale della propria sessualità, come ha spiegato anche l'autrice del numero Meghan Fitzmartin, specificando come i suoi sentimenti per Stephanie, in passato, siano stati reali. Sul sito della DC Comics si legge un pezzo dedicato in cui si racconta cosa succede.

A un certo punto, in una delle tavole, si vede Drake riflettere su qualcosa che gli sta diventando sempre più chiaro: "Hai mai avuto un'illuminazione? Come se qualcosa fuori nell'etere ti stesse prendendo in giro, stuzzicandoti. Come se sapessi che dovresti essere sulla stessa lunghezza d'onda del tuo cervello, ma non tutto aveva senso. La gente continua a chiedermi cosa voglio. Ma non riuscivo a capirlo. Qualunque cosa fosse sembrava sempre fuori portata. Finora. Proprio fino ad ora.”

Alla fine del numero, infatti, e dopo aver avuto già un primo incontro più profondo, Drake fa visita al suo amico che aveva salvato poche pagine prima mentre era nei panni di Robin, con tanto di mezza ammissione da parte dell'amico: "Molte cose passano nella sua testa" si legge sul sito della DC Comics, finché Drake va a casa di Bernard che lo invita a uscire e lui accetta: "Sì, credo di volerlo" dice mentre è ancora sulla soglia di casa dell'amico.

L'autrice del numero, Meghan Fitzmartin, ha detto a Polygon che non era pronta a mettere un'etichetta sulla sessualità di Drake, che in passato, appunto, aveva frequentato la supereroina Spoiler, alias del personaggio Stephanie Brown. "Volevo rendere omaggio al fatto che la sessualità è un viaggio. Per essere chiari, i suoi sentimenti per Stephanie sono stati/sono reali al 100%, così come i suoi sentimenti per Bernard. Tuttavia, Tim sta ancora cercando di capire se stesso. Non credo che abbia la lingua per tutto questo… ancora".