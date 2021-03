Lo scrittore Roberto Saviano è ricoverato in ospedale. Al momento non è noto in quale ospedale del Paese è stato ricoverato per delle coliche renali che lo affliggono. A dare la notizia del ricovero, è stato lo stesso autore di ‘Gomorra‘ e del più recente ‘Gridalo‘ sul suo profilo Facebook. "Mi tocca… le coliche renali si sono abbattute su di me implacabili e dolorosissime – scrive sul suo seguitissimo profilo social lo scrittore quarantaduenne – Forse tutta la merda ricevuta dai merdi*, in questi anni, doveva esser drenata dal corpo, e ha lasciato sedimentazioni. Ora dovrò subire un piccolo intervento e sarò meno presente qui, ma so che penserete a me, e questa cosa mi riempie di gioia. Lehaim!". A suggellare il post, l'immagine di un lettino d'ospedale con cui lo scrittore racconta la sua esperienza ai followers della sua pagina.

Non manca, dunque, una stoccata agli haters che da tempo si sono accaniti contro lo scrittore che, più di tutti, ha squarciato il velo di ipocrisia sul sistema criminale e affaristico nel nostro Paese, ma che negli ultimi anni lo ha visto sempre più coinvolto nella dialettica politica, contro Matteo Salvini e Giorgia Meloni, in particolare sul tema migratorio. Cosa che gli attirato in questi anni diversi attacchi da parte di tante persone.

Ad ogni buon conto, a quanto ha appreso Fanpage.it, il ricovero di Roberto Saviano in ospedale non desta gravi preoccupazioni, trattandosi di un problema relativo a delle semplici, quanto dolorosissime, purtroppo, coliche renali. Di recente, per i lettori del nostro giornale, Saviano ha raccontato in un'inchiesta video un anno di Coronavirus in Italia e di come non sia "andato tutto bene".