Robbie Williams: “Mia madre è affetta da demenza senile e mio padre da Parkinson, non sono pronto per questo”

Robbie Williams si commuove, durante un concerto in Germania, parlando della condizione di salute dei genitori. Sua madre Janet è affetta da demenza, mentre il padre Peter ha il Parkinson e aprendosi con i suoi fan, la pop star dichiara: “Non sono pronto per questo”.

Robbie Williams sta affrontando un tour in Europa, particolarmente impegnativo, durante il quale non sono mancati momenti di condivisione tra il cantante e i suoi fan. Durante il concerto tenutosi di recente in Germania, l'artista ha raccontato una parte molto intensa del suo privato, parlando della malattia che affligge entrambi i genitori.

Robbie Williams racconta la malattia dei genitori

Commosso e anche piuttosto provato nel raccontarlo, Robbie Williams rivela di aver dovuto fare i conti in questi anni con l'insorgere di due patologie particolarmente invalidanti che affliggono i suoi genitori: la madre Janet di 84 anni e il padre Peter. Il cantante, quindi, racconta: "Mia madre è affetta da demenza e non sa più chi sono. Non sa più dove si trova. Mio padre è affetto dal Parkinson e non può uscire di casa". La pop star ha reso noto uno spaccato privato e inedito della sua vita, di cui non nasconde di aver paura, proprio perché pur essendo un uomo, sente di aver perso la sua dimensione filiale e infatti aggiunge: "È uno strano posto in cui trovarsi, questo posto in cui ci troviamo, a 51 anni, è molto strano essere adulti" per poi concludere con un'ammissione, a suo modo coraggiosa: "Non sono pronto per questo".

Il cantante aveva già parlato, seppur sommariamente, della sofferenza patita dai genitori, come riportava anche il The Sun. Del padre, poi, ha ricordato anche i momenti in cui lo seguiva nei concerti: "Cantava con me ogni sera sul palco, usciva, rubava la scena, era affascinante, poi se ne andava nel backstage per un bicchiere di vino rosso. Ora non può più uscire di casa". A completare il quadro, anche Gwen Field, la suocera del cantante è gravemente malata, affetta da lupus, Parkinson e cancro e parlando di lei, Williams ha detto: "è una donna coraggiosissima e sta lottando, lottando, lottando".