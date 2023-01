Quanto sta vendendo il libro del Principe Harry in Italia? Mondadori, editore italiano di Spare, memoir del Principe Harry, ha dichiarato che la prima tiratura è stata di 150 mila copie, ma ce n’è già una seconda da 100 mila.

A cura di Redazione Cultura

Il libro Spare del Principe Harry (Scott Olson/Getty Images)

È da poco cominciato il 2023 e abbiamo già il caso editoriale dell'anno. Parliamo, chiaramente, di "Spare" il libro in cui il Principe Harry fa a pezzi la Famiglia Reale e si toglie qualche sassolino dalle scarpe. Uscito martedì scorso, il libro è subito schizzato in testa a tutte le classifiche di vendita mondiali, battendo anche i record del mercato anglosassone, dove, stando alle prime cifre date dal suo editore Penguin Random House, il libro ha venduto "oltre 1,43 milioni di copie in tutti i formati negli Stati Uniti, in Canada e in Gran Bretagna, inclusi i preordini" come riporta il New York Times, spiegando che il libro ha superato anche i record dei libri di Barack e Michelle Obama, diventando il saggio Penguin più venduto nel suo giorno di uscita.

Spare, che in Italia è pubblicato da Mondadori, è in testa a tutte le classifiche di vendita delle principali catene online, da Amazon a Ibs passando per Feltrinelli, mentre solo la settimana prossima lo vedremo anche in testa alle classifiche di vendita che si basano sull'elaborazione dati GfK Italia, che questa settimana conta quelli relativi alla settimana da lunedì 2 a domenica 8 gennaio 2023, quindi prima dell'uscita del libro che è stato pubblicato contemporaneamente, nel mondo, a partire dal 10 gennaio 2023. Non esistono ancora dati di vendita ufficiali, almeno per adesso, bisognerà aspettare almeno la fine della prima settimana di uscita per capire l'impatto che il libro ha avuto in Italia.

Non ci sono dubbi sul fatto che esordirà in testa alla classifica e che probabilmente ci resterà un po', possiamo anche già dire che sarà uno dei casi editoriali – a livello di vendita, almeno – dell'anno. Quello che sappiamo è che Mondadori ha stampato una prima tiratura di 150 mila copie e che è già a una seconda tiratura da 100 mila. Numeri importanti per il mercato italiano che sono destinati a crescere ancora di più, visto che sono previste già altre ristampe per questo libro che porta i lettori all'interno di una delle famiglia più chiacchierate della Storia. Il libro è stato scritto assieme al giornalista JR Moehringer, già autore della biografia di André Agassi, "Open", che pure fu un caso editoriale nel mondo e anche in Italia, in attesa di capire se quanto dichiarato da Harry, ovvero che ci sarebbero altre 400 pagine di rivelazioni, sia verità e se quelle altre sue verità diventeranno un libro.