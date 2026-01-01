Quanto costa il biglietto per partecipare al Concerto di Capodanno di Vienna 2026

Il concerto di Capodanno di Vienna 2026 è l’appuntamento musicale e culturale più atteso in Europa nei primi giorni dell’anno, trasmesso in mondovisione in 90 paesi. Ecco quanto costano e come acquistare i biglietti.

Concerto di Capodanno di Vienna 2026, via Getty Images

Oggi, giovedì 1 gennaio 2026, si terrà l'iconico concerto di Capodanno di Vienna, uno degli appuntamenti musicali imperdibili, che anche quest'anno coinvolgerà l'orchestra viennese nella Golden Hall della Musikverein di Vienna. Il concerto, trasmesso in oltre 90 paesi, vedrà quest'anno l'esordio del direttore d'orchestra canadese Yannick Nézet-Séguin , già direttore musicale della Metropolitan Opera di New York. L'appuntamento con l'orchestra austriaca, quest'anno in Italia verrà trasmesso su Rai 2 e in differità su Rai 5. Ma c'è anche chi avrà la possibilità di poter assistere al concerto di Capodanno di Vienna 2026 dal vivo, non solo nella sua forma originale, ma anche con i due spettacoli antecedenti. Infatti, oltre al tradizionale concerto di Capodanno, l'esibizione è stata anticipata anche per il concerto di San Silvestro, il 31 dicembre alle ore 19:30 e precedentemente, il 30 dicembre alle ore 11, per la prova generale. Il pubblico ha avuto la possibilità di assistere all'intero spettacolo, con un listino prezzi minore rispetto alla prova finale.

Il costo dei biglietti nella Sala Dorata del Musikverein per il Concerto di Capodanno 2026

Come accennato, il costo dei biglietti per assistere al concerto di Capodanno è differente nelle sue varie esibizioni. In ordine crescente, il costo dei biglietti per la prova generale variano dai 20 euro ai 495 euro, mentre per il concerto di San Silvestro del 31 dicembre, il range di prezzo è oscillato dai 25 agli 860 euro. Si confermano invece i prezzi degli anni precedenti per un posto durante il concerto di Capodanno nella Golden Hall della Musikverein di Vienna: si parte dai 35 euro per i posti in piedi fino ai 1200 euro per le poltrone migliori.

Come e quando si acquistano i biglietti

Come per le precedenti edizioni, anche quest'anno la Filarmonica di Vienna si è occupata dell'estrazione/sorteggio dei biglietti per la partecipazione al concerto di Capodanno. Direttamente sul sito ufficiale della Filarmonica, per chi voleva assistere ai 3 concerti, ha avuto la possibilità di iscriversi in un registro ufficiale dal 1° al 28 febbraio. Solo per il concerto del 1° gennaio era possibile acquistare 2 biglietti per ogni persona registrata, mentre per le prove generali e il concerto di San Silvestro, il numero sale a 4. Nei primi giorni di marzo si è svolta l'estrazione dei possibili partecipanti ai concerti della Filarmonica di Vienna, che da quel momento hanno potuto acquistare il biglietto nominativo.

Chi dirige il concerto di Capodanno di Vienna 2026

Dopo la direzione del maestro Riccardo Muti dello scorso anno, per il concerto di Capodanno di Vienna 2026, esordisce il maestro canadese Yannick Nézet-Séguin , già direttore musicale della Metropolitan Opera di New York. Agli immancabili valzer e polche della dinastria Strauss, verranno inclusi brani storici di Josephine Weinlich, compositrice viennese dell'Ottocento, tra cui spicca il suo Sirenen Lieder.