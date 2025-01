video suggerito

Quanti soldi Sinead O'Connor ha lasciato ai figli dopo la morte: rivelata l'eredità della cantante Sinead O'Connor ha lasciato un patrimonio milionario ai suoi quattro figli, come ha rivelato il The Sun.

A cura di Redazione Music

Sinead O'Connor (Ph: Collin Reid)

Nonostante Sinead O'Connor sia morta nel luglio del 2023 – 18 mesi dopo che il figlio Shane si tolse la vita, lasciandole una ferita che non si sarebbe mai chiusa -, continuano le notizie sulle sue ultime volontà, questa volta riguardanti i suoi figli. È il The Sun a dare qualche maggiore informazione sull'eredità, spiegando che la cantante di Nothing Compares 2 U, che in carriera ha venduto 6.2 milioni di dischi in tutto il mondo ha lasciato ai figli un'eredità di circa 1.6 milioni di euro che in partenza erano 2 milioni che però si sono ridotti a causa di spese legate a debiti, funerali e costi legali.

L'eredità lasciata da O'Connor

Il documento di cui è entrato in possesso il tabloid inglese risale al 2013, ovvero prima della sua conversione all'Islam, quando la cantante, che nel 2017 aveva cambiato il proprio nome in Magda Davitt, aveva assunto definitivamente il nome di Shuhada' Sadaqat, roprio nel 2018, dopo la sua conversione. Nel testo la cantante aveva scritto: "I miei figli possono distribuire le mie ceneri come meglio credono" e aveva aggiunto, riguardo alla sua eredità musicale: "Ho ordinato che dopo la mia morte, e a discrezione di uno qualsiasi dei miei figli che avrà più di 18 anni, i miei album vengano pubblicati in modo da ‘spremerli per quello che valgono'".

I quattro figli della cantante

Sinead O'Connor ha avuto quattro figli: Shane, appunto, morto suicida all'età di 17 anni nel 2022, Jake Reynolds, di 37 anni, avuto dal suo primo marito John Reynolds, una figlia Roisin Waters, di 29 anni, avuta dal giornalista John Waters, e il più piccolo, Yeshua Bonadio, 18 anni, avuto da Frank Bonadio. Quest'ultimo, stando alle volontà della madre avrebbe dovuto ricevere in eredità anche la sua collezione di chitarre, mentre Shane avrebbe dovuto avere i suoi paramenti religiosi, mentre esecutore testamentario era stato nominato il suo ex marito, Reynolds che sposò nel 1987, separandosi pochi anni dopo, nel 1991.

Le cause della morte di Sinead O'Connor

La causa della morte della cantante, che negli ultimi anni aveva avuto alcuni problemi di salute mentale, era arrivata un anno dopo la sua morte, ovvero nel luglio del 2024. O'Connor, infatti, è morta per "esacerbazione di broncopneumopatia cronica ostruttiva e asma bronchiale insieme a un'infezione delle basse vie respiratorie di basso grado", stando a quanto rivelato l'Irish Independent, citando il certificato di morte.