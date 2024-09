Polcari (Almamegretta) e Braithwaite (Mogwai) in concerto al Maschio Angioino per Napoli Città della Musica

video suggerito

Paolo Polcari degli Almamegretta e Stuart Braithwaite dei Mogwai saranno stasera in concerto al Maschio Angioino alle 21 per Napoli Spacca – Soundscapes city performance, nella rassegna Napoli Città della Musica.

Per la rassegna Napoli Città della Musica, promossa e finanziata dal Comune di Napoli, è in corso il progetto Napoli Spacca – Soundscapes city performance: un viaggio all'esplorazione dell'ambiente e dei rumori urbani, che è stato affidato a due artisti come Paolo Polcari e Stuart Braithwaite. Il tastierista e co-fondatore del gruppo Almamegretta e il chitarrista scozzese dei Mogwai saranno le menti dietro il lavoro di registrazione degli ambienti urbani, che verranno poi presentati, in un mix di innovazione e folklore, nel cortile del Maschio Angioino alle ore 21. Uno spettacolo aperto al pubblico e che unirà più generazioni di pubblico in una rassegna curata da Ponderosa Music & Art.

Polcari e Braithwaite insieme per Napoli Spacca – Soundscapes city performance

Sul grande lavoro fatto per la rassegna Napoli Spacca – Soundscapes city performance è intervenuto anche Ferdinando Tozzi, delegato del Sindaco per l’audiovisivo e l’industria musicale: "Napoli Spacca incarna appieno lo spirito di Napoli Città della Musica. Nell’esplorazione sonora condotta da Polcari e Braithwaite ritroviamo molte delle parole chiave del progetto con cui l’Amministrazione comunale ha scelto di promuovere il ruolo della nostra città quale Music City: internazionalizzazione, attenzione alle nuove tecnologie, contaminazione tra generi, ma anche divulgazione e formazione". Mentre, Sergio Locoratolo, coordinatore delle politiche culturali del Comune di Napoli, ha confermato come l'iniziativa unisca "la qualità dell’intrattenimento con una ricerca di alto profilo".

La raccolta dei suoni verrà resa disponibile sul portale Napoli Città della Musica

Al centro del progetto infatti, ci sarà una banca dati di registrazione raccolte sul territorio, nei quartieri e nelle strade della città di Napoli. Ma non solo, tra gli ascolti degli ambienti urbani e naturali, anche le voci di celebrazioni rituali, sia sagre, sia pagane, della comunità napoletana. Il tutto si trasformerà in una perfomance musicale inedità, in cui all'ascolto dei suoni, verranno affibiate immagini, in un esercizio attivo di stimolazione dei ricordi. Tutti i suoni raccolti per l'iniziativa, verranno messi a disposizione del pubblico subito dopo l'evento, attraverso il portale Napoli Città della Musica.