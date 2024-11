Piero Pelù disattiva il suo profilo X: “Mi dicono che sono un folle, ma il mio è dissenso contro Elon Musk”

video suggerito

Pierò Pelù ha annunciato di aver disattivato il suo profilo su X. Il motivo è il dissenso nei confronti del proprietario della piattaforma: "Visto le pericolosissime dichiarazioni neo totalitarie e neo imperialiste esternate da Elon Musk".

Con un post pubblicato su Instagram, Piero Pelù ha annunciato di aver disattivato il suo account X. Il cantante ha spiegato che i motivi della sua decisione sono legati alla volontà di dare "un chiaro segnale di dissenso civile nei confronti di chi sta restringendo le nostre libertà personali". Il riferimento è a Elon Musk, proprietario della piattaforma social. Il cantante ha concluso il suo messaggio invitando i suoi followers a seguirlo su altri canali social o a incontrarlo nella "vita vera e tangibile, che ancora esiste".

Piero Pelù chiude il suo profilo X: "Molti mi dicono che sono un folle"

"Visto le pericolosissime dichiarazioni neo totalitarie e neo imperialiste esternate da E. Musk ho deciso di chiudere il mio profilo sulla piattaforma X di sua proprietà" inizia così l'annuncio di Piero Pelù condivo su Instagram. Il cantante ha spiegato che la sua decisione, giudicata da molti come "folle", è dettata dalla sua volontà di dare un segnale di dissenso civile verso chi "sta restringendo sempre più le nostre libertà personali anche attraverso le propagande politiche".

"Vediamoci dove la vita vera e tangibile ancora esiste"

Nel messaggio condiviso sul suo profilo Instagram Piero Pelù ha ribadito che disattivare il suo profilo sulla piattaforma di proprietà di Elon Musk è un modo per mettere in chiaro il forte disaccordo nei confronti di chi gestisce il social network: "Dopo avere già ridotto a semplice vetrina la mia pagina FB ora chiudo X per un aperto dissenso verso chi la gestisce". Ha quindi concluso invitando i suoi follower a incontrarlo su Instagram o in qualsiasi altro luogo della realtà: "Ai miei 450.000 amici dico vediamoci su Instagram e ai miei concerti, nei bar, nelle strade, nelle librerie dove la vita vera e tangibile ancora esiste. A presto ovunque!".